Abenteuerin – Sie raste um die Welt – als Erste Weder Räuber noch sibirischer Schlamm oder Revolutionen hielten Clärenore Stinnes davon ab, die Welt im Auto zu umrunden. Auf der gefährlichen Reise sollte sie auch ihre grosse Liebe finden. Irene Helmes

Clärenore Stinnes nach der Überquerung der peruanischen Anden vor ihrem Auto «Adler Standard 6». Foto: Ullstein, Getty Images

«Man glaubt bestimmt, wir seien Wundertiere aus einer anderen Welt. Bin noch nie so angeguckt worden und komme mir vor wie ein Affe im Stockholmer Zoo am Sonntagvormittag», notiert der Kameramann Carl Axel Söderström 1927 in der Sowjetunion in sein Tagebuch. Was ist passiert?