Beachvolleyball-Europameisterinnen – Sie pfeifen auf den Glamour und stehen zusammen Nina Brunner und Tanja Hüberli hätten in Gstaad eine lange Schweizer Durststrecke beenden können, doch sie sind dabei brutal gescheitert. Warum sie das kaum erschüttern wird. Marco Oppliger

Sie halten zusammen, auch wenn es einmal nicht läuft: Tanja Hüberli (links) und Nina Brunner spielen bereits seit sechs Jahren zusammen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Es ist Black Friday in Gstaad. Nein, natürlich gibt es in den schicken Boutiquen keinen Ausverkauf – der Begriff bezieht sich auf die Schweizer Teams am Beachvolleyball-Turnier. Für Marco Krattiger und Florian Breer ist im Viertelfinal gegen die Chilenen Grimalt/Grimalt Schluss (18:21, 13:21). Für Nina Brunner und Tanja Hüberli kommt das Out gar eine Runde früher, in einem packenden Duell unterliegen sie den Amerikanerinnen Nuss/Kloth 16:21, 21:16, 14:16. Das ist überraschend und ernüchternd zugleich, durften sie sich doch Chancen ausrechnen, als erstes Schweizer Team seit 2012 in Gstaad den Sprung aufs Podest zu schaffen.