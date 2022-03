Der beste Hockeyspieler im Land – Sie nennen ihn Gott

Henrik Tömmernes von Servette – Sie nennen ihn Gott Die Hockey-Schweiz hat gewählt: Der wertvollste Spieler der Meisterschaft ist der Verteidiger von Genf-Servette. Wie der Schwede zur herausragenden Figur wurde. Kristian Kapp

Der MVP der Liga: Servettes Verteidiger Henrik Tömmernes. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Kürzlich, als seinen Mitspielern die Superlative ausgingen, entschlossen sie sich, Henrik Tömmernes «Gott» zu nennen. Es wurde publik, dem Schweden ist das sichtlich unangenehm: «Das sind bloss Spässe, die für gute Stimmung im Team sprechen.» Was Servettes Spieler damit aber auch kundtun: ehrliche Bewunderung für einen bemerkenswerten Sportler. Was Tömmernes diese Saison zeigt, ist für Verteidiger in der Schweiz etwas Einmaliges.