Neue Ständerätin für den Jura – Sie marschiert direkt ins Stöckli Bereits am Donnerstag wird Mathilde Crevoisier Crelier (SP) vereidigt. Sie tritt die Nachfolge der frisch gewählten Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider an. Alessandra Paone

Sie hatte nicht mit der Wahl von Elisabeth Baume-Schneider gerechnet: Mathilde Crevoisier Crelier. Foto: Nicole Pont

Plötzlich geht alles schnell. Und alles wird anders. Mathilde Crevoisier Crelier muss von heute auf morgen ihr Leben umkrempeln. Die 42-jährige Sozialdemokratin aus Pruntrut ersetzt im Ständerat Elisabeth Baume-Schneider, die am vergangenen Mittwoch in die Landesregierung gewählt wurde. Bereits am Donnerstagmorgen wird sie vereidigt – am selben Tag steigt im Jura die grosse Party für die neue Bundesrätin.