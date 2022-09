Abgefahrene Frisuren statt Fluggäste – Sie machte einen Euro-Airport-Bus zum eigenen Coiffeursalon Céline Wintenberger ist alles andere als eine gewöhnliche Coiffeuse. Die Haare ihrer Kundschaft schneidet sie in einem umgebauten Shuttlebus in Basel – und hin und wieder auch im Freien. Julia Gisi

Hier ranken sich Pflanzen um den Spiegel: Céline Wintenberger in ihrem Salon Tête en l’air. Foto: Kostas Maros

Eine Bande vorwitziger Spatzen lässt sich auf einem Ast über Céline Wintenbergers Spiegel nieder. Von dort aus halten die Vögel gierig nach noch mehr Futter aus dem Vogelhäuschen Ausschau. Es baumelt nur wenige Meter von ihren Schnäbeln entfernt an einem Querbalken.



Ob es sich offiziell noch im Coiffeursalon von Wintenberger befindet? Ganz klar ist das nicht – denn der Salon, den die 39-jährige Elsässerin im Holzpark Klybeck betreibt, wirkt auf den ersten Blick alles andere als normal. Die Übergänge sind fliessend: Im Tête en l’air sitzt man, wie es der französische Name vorwegnimmt, an der frischen Luft. Genauer, auf einer überdachten und von Pflanzen umrankten Veranda vor einem Bus. Der Spiegel scheint in der Luft zu schweben, ist aber an einer dünnen Metallstrebe fixiert. Und nicht nur die Vögel gucken Wintenberger gelegentlich bei der Arbeit zu, ab und zu huscht auch mal eine Eidechse über die Holzplanken.