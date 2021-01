Um Corona-Schliessung zu umgehen – Sie macht ihre Modeboutique zum Blumenladen Ami Wieland hat eine pragmatische Lösung gefunden, um ihr Geschäft in Basel auch während des Lockdown offen zu halten. Andrea Schuhmacher

Bekannt ist sie für ihre Modeboutique, nun verkauft sie Blumensträusse: Die Baslerin Ami Wieland. Foto: zvg

Ami Wieland ist in Basel nicht als Floristin bekannt. Ihr Name kennt man wegen ihrer Boutique an der Henric-Petri-Strasse. Das Modegeschäft ist ihre Leidenschaft – das sind aber auch Pflanzen. Deshalb besitzt Wieland seit letztem Freitag neu einen Blumenladen. Der Grund ist einfach: Verkauft sie Bouquets, darf sie den Laden öffnen, verkauft sie Kleider, nicht. So schreiben es die vom Bund erlassenen Corona-Massnahmen vor.

Beim Besuch der BaZ merkt man den beiden Mitarbeiterinnen – Anna-Maria Rend und Cornelia Gröflin – die Neuigkeit an. Sie müssen kurz beim Schaufenster spicken, um den Namen des Ladens richtig weiterzugeben: «Aux belles Fleurs» heisst er. Bis letzte Woche mussten Rend und Gröflin auch nicht Bouquets zusammenstellen oder sich fragen, welche Blumen am besten zueinander passen. «Ich dachte zuerst, Ami Wieland mache einen Spass. Und dann hatte sie es plötzlich umgesetzt», sagt Gröflin und lacht.