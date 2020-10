30-jährige Unternehmerin – Sie macht aus Abfall Geld Weil sie nicht in einer Anwaltskanzlei arbeiten wollte, gründete die Juristin Linda Grieder ihr eigenes Unternehmen: Mit Rethink Resource sorgt sie erfolgreich dafür, dass Industrieabfälle wiederverwendet werden. Mathias Morgenthaler

«Es gibt unzählige Beispiele von Wiederverwertung»: Linda Grieder im Büro ihrer Firma Rethink Resource in Zürich. Foto: Anna-Tia Buss

Manchmal staunt Linda Grieder selber: Noch vor vier Jahren gab es ihr Unternehmen Rethink Resource nur

in ihrem Kopf. Wenn sie nun Gäste im Besprechungszimmer der Büroräume unweit des Letzigrund-

Stadions in Zürich empfängt, arbeiten nebenan elf Angestellte, darunter eine Biologin, ein Physiker, ein

Materialwissenschaftler, eine Biochemikerin, ein Maschinenbauer, ein Elektrotechniker und eine

Lebensmittelwissenschaftlerin.

In kürzester Zeit haben es Grieder und ihr Team geschafft, aus Industrieabfall nicht gerade Gold, aber doch ein profitables Geschäft zu machen. Auf der Kundenliste stehen nicht nur Schweizer Firmen, sondern auch Unternehmen aus dem benachbarten Ausland, aus Grossbritannien und den Niederlanden.

Inzwischen läuft das Geschäft so gut, dass der Umsatz die Millionenschwelle überschritten hat. Grieder plant, das Team in den nächsten drei Jahren auf 25 hochqualifizierte Angestellte aufzustocken. Nun ist sie eine von 30 innovativen Gründerinnen, die in einem neuen Buch porträtiert wurden.

«Es ist spannender, etwas Eigenes aufzubauen und zu tun, was

man liebt, als fremde Erwartungen zu erfüllen.» Linda Grieder

«Eigentlich verstehe ich von allen hier am wenigsten von unserem Fachgebiet», sagt Linda Grieder. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften hatte sie keinen Karriereplan, sondern sie wusste nur, dass sie sich nicht vorstellen konnte, Tag für Tag in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten.

Schon während des Studiums hatte sie sich sehr für Urheberrecht und die rechtlichen Aspekte von Innovation interessiert. Später beriet sie einen Jungunternehmer in rechtlichen Fragen und fasste danach den Entschluss, selber ein Unternehmen zu gründen – «weil es spannender ist, etwas Eigenes aufzubauen und zu tun, was

man liebt, als fremde Erwartungen zu erfüllen».

Die Kreislaufwirtschaft liess Grieder nicht mehr los

Mit einer Kollegin nahm sie an der Mass-Challenge teil, einem Gründerprogramm, das von Boston aus in die Schweiz expandiert hatte. Nach dem viermonatigen Kurs war klar, dass sich ihre Idee, einen Transportdienst für Abfälle zu starten, nicht würde umsetzen lassen.

Aber das Konzept der Kreislaufwirtschaft liess Grieder nicht mehr los. Sie wusste aus verschiedenen Gesprächen, dass die Entsorgung von Abfällen in der Industrie hohe Kosten verursacht und dass die Unternehmen unter Druck stehen, ihren ökologischen Fussabdruck zu verkleinern, sprich weniger Ressourcen zu verschwenden.

Hier wollte Grieder ansetzen. Was ihr an Industrieerfahrung und an Kapital fehlte, machte sie mit Mut und Enthusiasmus wett. «Hat man erst einmal einen gut bezahlten Job oder eine Familie, liegt die Starthürde höher», sagt die 30-Jährige. «Ich hatte alle Freiheiten und erhielt volle Rückendeckung von meinem Partner, der an das Projekt glaubte und mich zu Beginn finanziell entlastete.» Auch ihr Vater, der die Uzwiler Technologiegruppe Bühler geführt hatte, war ein wertvoller Sparringpartner.

Erstes Erfolgserlebnis mit einem Substrat für Edelpilze

Weil Grieder kein Fremdkapital und keine grossen finanziellen Reserven hatte, musste rasch ein erster

Kunde anbeissen. An Fachmessen sensibilisierte sie Industrievertreter für die Kreislaufwirtschaft und kam

so mit Vertretern des Coop-Nachhaltigkeitsfonds in Kontakt. Diese waren beeindruckt vom Engagement

der jungen Unternehmerin und gaben ihr den Auftrag, für die grösste Schweizer Getreidemühle Swissmill eine Wiederverwertungsmöglichkeit für die Hülsen zu suchen, die beim Mahlen des Weizens anfallen.

Grieder entwickelte mit ihrer ersten Mitarbeiterin, einer Pflanzenbiologin, aus dem Mühlabfall ein Substrat, auf dem Bio-Edelpilze wie Kräuterseitlinge oder Shiitake gezüchtet werden können. Zuvor war der Nährboden für solche Pilze aus dem Ausland importiert worden. «Dieses erste Erfolgserlebnis räumte alle Zweifel aus dem Weg», erinnert sich Grieder.

Ein zweites Leben für Himbeerkerne und Haselnusschalen

Nach weiteren Beispielen gefragt, holt sie ein Glas voller Himbeerkerne und erzählt, was bei der Fruchtsaft- oder Konfitürenproduktion aussortiert werde, könne bei der Produktion von Lebensmittelfarbe oder in der Kosmetikbranche sehr gut gebraucht werden. Sogar für die Beschichtung von Tapeten leisten Himbeerkerne offenbar gute Dienste.

Faserreiche Abfälle wie Kakaoschalen oder Haselnussschalen sind interessant für die Papier- und Kartonproduktion, weil sie den Bedarf an Holzfasern reduzieren. Und die Abfälle aus der Herstellung von Granatapfelsaft hat das Team von Rethink Resource für eine britische Firma, die Lippenstift produziert, nutzbar gemacht.

Die Kunden stehen Schlange

«Es gibt unzählige Beispiele von Wiederverwertung und Upcycling, wir lernen selber täglich dazu», bilanziert Grieder. «Unser Vorteil ist, dass wir uns nicht auf eine Branche oder einen Industriezweig beschränken, sondern alle Prozesse konsequent von den Materialien her betrachten und so neue Verwendungsmöglichkeiten aufzeigen können.»

Hatten sich anfänglich die erfahrenen Industriemanager noch über die unkonventionellen Ideen der jungen

Unternehmerin gewundert, hat der Wind längst gedreht. Grieder muss keine Kaltakquise an Messen mehr

machen – die Kunden klopfen inzwischen von sich aus bei ihr an.