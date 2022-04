Veloprofi Marlen Reusser – Sie litt an Essstörungen – und will nun junge Frauen sensibilisieren Mit neuem Team und neuen Sponsoren möchte die Olympiazweite bis 2024 weiterfahren. Die Schweizerin verrät, wie sie sich früher stark unter Druck setzte und darunter litt. Philipp Rindlisbacher

«Ich wollte vieles leisten und setzte mich unter Druck»: Marlen Reusser ist eine Ausnahmeerscheinung. Foto: Ulf Schiller

Die Empörung war gross. An der Friesland-Rundfahrt Anfang März erhielt die Siegerin des Zeitfahrens neben ein paar Hundert Euro eine Geschenkbox mit Sexspielzeug. Viele regten sich auf im Peloton, Marlen Reusser aber kann die Aufruhr bis heute nicht verstehen. Der Sponsor habe doch nur seine Produkte in Szene setzen wollen. Und Sextoys seien längst Alltagsgegenstände. Die Bernerin fragt: «Hand aufs Herz: Wer hat nicht schon mal so etwas gekauft?»