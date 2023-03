Eine US-Amerikanerin in Zürich – Sie liebt das Abenteuer und träumt von Gleichberechtigung Skylar Fontaine (24) entschied die Schweizer Eishockey-Meisterschaft für die ZSC Lions und bereiste daneben Europa. Nun steht sie vor einer grossen Entscheidung. Simon Graf

Eine Schifffahrt? Na klar! Skylar Fontaine am Zürcher Bürkliplatz. Foto: Urs Jaudas

Eine spontane Idee: Wie wäre es mit der kleinen Rundfahrt auf dem Zürichsee? «Hey, ich bin offen», sagt Skylar Fontaine am Bürkliplatz zum Reporter und zum Fotografen. «Was immer ihr wollt.» Doch dann hat das Schiff schon abgelegt, also sprechen wir bei einem Rundgang durch die Stadt über ihr aufregendes Jahr in der Schweiz, ihre Reise in der Eishockeywelt und ihre Pläne.