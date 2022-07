Stella Bossi am Basler Tension-Festival – Sie legt am liebsten vor 1300 (fast) nackten Menschen auf Die Berliner Techno-Musikerin und DJane hat auf Instagram fast eine Million Follower. Hier zeigt sie sich offen bis freizügig. Sonst findet man im Internet wenig über die Frau mit Sonnenbrille. Ein Gespräch vor ihrem Auftritt im Gartenbad St. Jakob. Raphaela Portmann

Immer mit einer schwarzen Sonnenbrille: So präsentiert sich Stella Bossi online. Foto: Stella Bossi

Stella Bossi ist ein Phänomen. In den letzten zwei Monaten hatte die junge Berlinerin 24 Auftritte in 13 Ländern. An diesem Wochenende legt sie – nach Auftritten am Open Beatz Festival in Nürnberg und am «Zuckerbrot & Peitsche»-Open-Air in Regensburg – nun am Tension-Festival im Basler Gartenbad St. Jakob auf. Am Freitag vor dem Event verkündet die Techno-DJane ihren knapp 900’000 Followern die Veröffentlichung ihres neuen Tracks «Boring Love».