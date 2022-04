Konkursreiterei nimmt stark zu – Sie lassen Firmen pleitegehen und verursachen Milliardenschäden Nach Auslaufen der Corona-Hilfen steigen die Konkurse an. Das ist ein willkommenes Fressen für Kriminelle, die Firmen übernehmen, um sie bis aufs Letzte auszuweiden. Konrad Staehelin

Die Ferroflex-Kette wehrt sich unter anderem mit strengen Bonitätsprüfungen gegen Konkursreiter: Bild vom Samstagmorgen aus der Filiale Oberentfelden AG. Foto: Samuel Schalch

Als Arlind T. (Name geändert), am Telefon erfährt, was gerade mit der Transportfirma passiert, die er fünf Jahre lang geführt hat, wird er erst still und sagt dann: «Das macht mich sehr traurig. Ich habe viel Arbeit und Liebe in das Unternehmen gesteckt, und jetzt das? Wieso macht das jemand?»