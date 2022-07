Forstwarte dringend gesucht – Sie kümmern sich um unsere Wälder, werden aber schlecht bezahlt Der Einstiegslohn für Forstwarte ist niedrig. Und zwar so niedrig, dass die Hälfte der Lehrabgänger in eine andere Branche einsteigt. Das soll sich ändern. Andrea Schuhmacher

Sie erzählen von ihrem Berufsalltag: Forstwartin Alina Müller (l.) und Berufsbildner Serge Witschi (M.). Raphael Häner (r.), Geschäftsführer des Waldeigentümerverbands Wald beider Basel, will ihren Einstiegslohn verbessern. Foto: Nicole Pont

Im Wald ist es schön. Es ist grüner, ruhiger, kühler als in den Städten mit ihren zubetonierten Böden und ihrem Dauerlärm. Kein Wunder, zieht es die Baslerinnen und Baselbieter an den Wochenenden scharenweise in den Hardwald, auf die Sissacherfluh oder auf die Sichtern oberhalb von Liestal. Auf Letzterer informiert an diesem Dienstag der Waldeigentümerverband Wald beider Basel: Den Forstbetrieben in der Nordwestschweiz fehlt es an Fachpersonal, insbesondere an Forstwarten. Jenen Menschen also, die roden, pflegen, pflanzen; die Arbeiten verrichten, die körperlich sehr anstrengend sind.