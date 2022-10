Obwohl sie befürchtet, dass sie sich damit die Rückreise in den Iran verunmöglicht, nimmt Sepideh Alassi Stellung zur Situation in ihrem Heimatland. Sie glaubt an einen Erfolg der Protestbewegung.

Die Iranerin Sepideh Alassi unterrichtet an der Universität Basel – was in den Universitäten im Iran derzeit passiert, belastet sie schwer.

Sie haben am Mittwoch über den Instagram-Kanal der Universität Basel ein Statement veröffentlicht, in dem Sie die Reaktion des iranischen Regimes auf die landesweiten Proteste verurteilen. Und das, obwohl Sie befürchten, dass Sie damit Ihre «Rückreisetickets in den Iran verbrennen». Was hat Sie zu diesem Statement bewegt?

Was im Iran derzeit läuft, ist die grösste feministische Bewegung, die sich je in einem islamischen Land ereignet hat. Die Frauen gehen zusammen mit den unterstützenden Männern auf die Strassen und kämpfen für ihre Menschenrechte, die ihnen im Zuge der Islamischen Revolution von 1979 genommen wurden. Mit der Blockade der sozialen Medien und des Internets verstummt das Regime die Stimmen der Protestierenden. Das Einzige, was wir hier tun können, um sie zu unterstützen, ist es ihnen unsere Stimmen zu leihen.