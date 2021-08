Eine Präsidentin mit Stil – Sie kam im Oldtimer und sprach über die Mobilität der Zukunft Regula Steinemann (GLP), die höchste Baselbieterin, betonte am Landratspreesi-Fest die Wichtigkeit der innovativen Klimapolitik – und versprach, in einer polarisierten Welt auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen.

Regula Steinemann versprüht im Oldtimer die Aura einer englischen Aristokratin. Foto: Lucia Hunziker

Die neue Landratspräsidentin Regula Steinemann fährt in einem Oldtimer vor. Grünliberal, Jahrgang 1980 – das passt irgendwie nicht. Doch der Oldtimer kommt nicht allein daher: E-Bikes, gewöhnliche Velos und Elektroautos begleiten die höchste Baselbieterin auf ihrem Weg von Liestal nach Füllinsdorf.

Rund 200 Menschen hören Regula Steinemann bei ihrer Rede zu. Foto: Lucia Hunziker

Dort hat sie am Donnerstagabend, anlässlich ihres Jahres an der Spitze des Kantonsparlaments, zum Fest geladen. Rund 200 Menschen sind gekommen. In ihrer Festrede nimmt Steinemann den Ball auf und spricht über die Mobilität im Kontext des Klimawandels. Es sei wichtig, einander zuzuhören, auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen und einen Konsens zu finden. In einer Zeit, in der zunehmend polarisiert werde, sei dies umso wichtiger.

Für den politischen Konsens ist Steinemann als Landratspräsidentin nun mitverantwortlich.

