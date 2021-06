Schweizer Superfliegerin – Für den Extremsportanlass zieht sie sogar Windeln an Zu Fuss und per Gleitschirm mehr als Tausend Kilometer über die Alpen: Die Walliserin Yael Margelisch will als erste Frau das Abenteuerrennen X-Alps meistern. Pia Andrée Wertheimer

Yael Margelisch tritt als erste Schweizerin am X-Alps an. Ein Rennen, das noch keine Frau beendet hat. Video: Boris Gygax

Glanzlos wirkt das Kennzeichen «SUI4». Doch es steht für eine Pionierin. Für eine Schweizerin, die derzeit anpackt, was noch nie eine Frau vollendet und keine Landsfrau je versucht hat. «SUI4» ist die Startnummer der Walliserin Yael Margelisch an einem der härtesten Abenteuerrennen der Welt, dem X-Alps.

Zu Fuss und per Gleitschirm legen 29 Athleten seit Sonntagmittag 1238 Kilometer in den Alpen zurück, wobei sie zwölf Kontrollpunkte passieren müssen. Die Strecke führt von Salzburg über den Säntis zum Montblanc und zurück. Wo sie abheben, wie weit sie fliegen und wann sie laufen, das plant jede Sportlerin in Eigenregie. Doch wirklich planbar ist das Rennen kaum, denn Petrus mischt gewaltig mit.