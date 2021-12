Vorwürfe gegen Ex-Chef – Sie kämpft gegen sexuellen Missbrauch Larissa Bucher erzählte öffentlich, wie ihr ehemaliger Chefredaktor sie belästigt haben soll. Was die junge Frau antreibt und wie sie den Mut dazu fand. Mirjam Kohler

Larissa Bucher machte ihre Erfahrungen öffentlich. Screenshot: Telebasel

«Es ist ein erster Schritt in Richtung Gerechtigkeit», sagt Larissa Bucher und meint damit, dass ihr ehemaliger Chef seinen Job los ist. Letzte Woche machte Bucher, Journalistin bei Telebasel, via den Lokalsender öffentlich, wie der Chefredaktor einer Lokalzeitung sie schon als minderjährige Praktikantin sexuell belästigt haben soll.

«Soll», weil gegen den Mann aktuell deswegen eine Strafermittlung läuft und bis zu einem juristischen Entscheid die Unschuldsvermutung für ihn gilt. Unschuldsvermutung hin oder her, der Druck auf den Mann, der namentlich nicht genannt wird, wurde zu gross. Er kündigte. Dass Bucher mit Namen und Gesicht hinstand, was in solchen Fällen selten ist, dürfte ein entscheidender Faktor dafür sein. Telebasel veröffentlichte zudem Auszüge von schmierigen Mails, die sie vom Chefredaktor erhalten habe.