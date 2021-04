Aussengastronomie im Big Apple – Sie kämpft für das Steak unter Sternen Inmitten der Corona-Krise Gäste zu bewirten ist ein Recht, um das die New Yorker Gastronomin Charlotta Janssen hart kämpfen musste. Ein Erfolg, der jetzt auf der Kippe steht. Thorsten Denkler aus New York

Charlotta Janssen kämpft darum, dass die New Yorker auch nach der Pandemie noch draußen essen können. Foto: Thorsten Denkler

Charlotta Janssen wischt sich vor der Begrüssung kurz die Hände an ihrer Jeanslatzhose ab. Wäre gar nicht nötig. Es gibt ja nur den üblichen Ellbogencheck. Sie versucht gerade, einen der gebrauchten Holzpellet-Öfen zu reparieren, die sie für die Gäste des «Chez Oskar» am Malcolm-X-Boulevard tief in Brooklyn organisiert hat. Es ist Mitte April, da kann es in New York auch tagsüber noch empfindlich kalt werden.

Diese Öfen, «die kriegst du nur in Upstate New York», sagt sie. In ihrer Stimme schwingt Stolz mit. «Das Problem ist, dass die Dinger hier keiner reparieren kann.» Also muss sie ran. Damit es ihre Gäste warm haben, wenn sie das Essen geniessen. Gebratenen Lachs auf in Kapern-Zitronen-Brühe gekochten Artischocken und Austernpilzen. Oder das butterzarte Rib Eye Steak mit Salat und French Fries.

Die brennenden Öfen auf dem Bürgersteig, die Tische, die Stühle, die winterfesten Hütten vor ihrem Restaurant, das alles zeugt von einem erfolgreichen Streit, den Charlotta Janssen und andere Restaurantbetreiber mit der Stadt New York ausgetragen haben. New York ist in der Pandemie auch dank Janssen zu einem neuen Weltzentrum der Draussengastronomie geworden. Ein Erfolg, der jetzt wieder auf der Kippe steht, weil Genehmigungen auslaufen.

Von 20'000 Restaurants mussten bisher 2800 schliessen

Charlotta Janssen, 53, betreibt ihr Restaurant seit 1998. Erst in Fort Green, nahe der Brooklyn Bridge. Dort durfte sie ihre Gäste noch draussen bedienen. Ein Glücksfall. 2016 aber musste sie nach Ärger mit dem Vermieter raus. Sie zog mit dem «Chez Oskar» an den Malcolm-X-Boulevard im weiter östlich gelegenen Stadtteil Bedford Stuyvesand. Ohne Erlaubnis für Aussengastronomie. Damals begann ihr Kampf ums Essen auf der Strasse.

Es ist nicht ihr erster Kampf. Charlotta Janssen, in den USA geboren, verbrachte die zweite Hälfte ihrer Kindheit in Iran. Ihr Vater, ein Ingenieur aus Ostfriesland, hatte dort eine Beratungsfirma gegründet. In den Wirren der iranischen Revolution 1979 verloren sie alles. Mit dem Geld der Oma gelang es ihrer Familie, sich nach Deutschland durchzuschlagen.

In Emden mussten sie sich ein neues Leben aufbauen. Charlotta, die mittlere von drei Schwestern, ging nach Schule und abgebrochenem Kunststudium nach New York. Sie malte und verdiente als Modell ganz gut Geld. «Das hat mir das ‹Chez Oskar› ermöglicht», sagt sie. Sie hat nichts geerbt, ihr wurde nichts geschenkt. Heute besitzt sie neben dem Restaurant ein kleines Hotel in Hudson, zweieinhalb Autostunden den Hudson River hinauf. Und ein Atelier für ihre Kunst. Ihre Arbeiten waren unter anderem während der 55. Biennale in Venedig zu sehen. Wer sich aus dem Nichts in New York so eine Existenz aufbauen kann, der muss Spass am Kämpfen haben.

Vor etwas mehr als einem Jahr hat der coronabedingte Lockdown New York lahmgelegt. Für die Restaurants geht es seitdem ums Überleben. «20 Leute arbeiteten für mich. Ich musste fast allen kündigen», sagt Janssen. Es gab zwar staatliche und private Unterstützung. Aber von den gut 20'000 Restaurants in der Stadt haben bisher nach vorsichtigen Schätzungen etwa 2800 für immer schliessen müssen.

Essen unter freiem Himmel war seit Jahren nicht mehr möglich

Es wären noch mehr, wenn die Stadt nicht auf Gastronomen wie Charlotta Janssen gehört hätte. Und weniger, wenn die Verantwortlichen früher zugehört hätten. Die Lösung: Einfach die Tische nach draussen stellen und die Menschen im Freien essen lassen. Das galt schon zu Beginn der Pandemie als coronasicher. War aber nicht erlaubt.

Janssen hat in der Zeit Dutzende Briefe geschrieben, an lokale Abgeordnete, an die zuständigen Behörden, an Bürgermeister Bill de Blasio. Sie hat sich in Anhörungen gemeldet, hat Öffentlichkeit hergestellt, Interviews gegeben, hat mit 30 Mitstreitern, allesamt Restaurantbetreibern aus Brooklyn, eine Aktionsgruppe gegründet, kurzum: Sie ist denen, die etwas zu sagen haben, erheblich auf die Nerven gegangen.

April und Mai vergingen, der Juni brach an. Nichts geschah. «Wenn wir den Sommer nicht schaffen, dann überleben wir den Winter nicht», sagte sie damals. Als sie endlich Brooklyns mächtigen Bezirkspräsidenten Eric Adams für sich gewinnen konnte, kam Bewegung in die Sache. Den Politikern wurde klar, hier geht es um das Überleben einer Branche, die Hunderttausenden Menschen in der Stadt Arbeit gibt. Vom Tellerwäscher über den Koch und die Servicekräfte bis zu den Gemüse- und Fleischlieferanten.

Ende Juni 2020 entscheidet de Blasio, dass alle Restaurants ohne bürokratische Hürden Aussenplätze anbieten dürfen. Endlich ist in New York wieder möglich, was seit bald zehn Jahren als für immer verloren galt: Essen unter freiem Himmel.

Eine Wüste mit einzelnen Oasen

Es gab durchaus schon länger Nachfrage nach Steak unter Sternen. Aber der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg hat das in seiner Amtszeit fast unmöglich gemacht. Von Mitte der 2000er-Jahre an liess er die Nutzungs- und Bebauungspläne für die Stadt neu zeichnen. Sein Ziel war, Wachstum zu ermöglichen und nachbarschaftliche Strukturen zu schützen. Eine gute Idee – mit erheblichen Nebenwirkungen für die Gastronomie. Restaurants durften von nun an Stühle und Tische nur noch in wenigen verbliebenen Zonen aufstellen. Und das auch nur mit spezieller Genehmigung zu horrenden Gebühren.

Charlotta Janssens «Chez Oskar» lag nach dem Umzug in einer Zone, in der keine Aussengastronomie erlaubt war. Die Zonenzuweisung zu ändern wäre möglich gewesen. Anträge und Gutachten aber hätten einen sechsstelligen Betrag erfordert, sagt Janssen. Tausende Restaurantbetreiber mussten in der Folge ihre Sitzplätze auf den Bürgersteigen aufgeben. Wenige Jahre danach war New York City aussengastronomisch eine Wüste mit einzelnen Oasen.

Menschen essen an Restaurant-Aussentischen auf einer für Fahrzeuge gesperrten Strasse im West Village am 20. März 2021 in New York City. Foto: Getty Images

Die seit bald einem Jahr gültige Sondererlaubnis für die Bewirtung unter freiem Himmel hat das Gesicht der Stadt verändert wie kaum etwas davor. Wo vorher blanker Beton glänzte, sitzen, essen, trinken und lachen jetzt Menschen. Die Gastronomen dürfen auf Bürgersteigen und den Parkstreifen vor ihren Restaurants Plätze anbieten. Über die Wochenenden werden ganze Strassenzüge für den Verkehr gesperrt, um den pandemiegeplagten Menschen Raum zu geben. Das ist wie ein Volksfest mit Abstandsregeln. Im Herbst versprach de Blasio gar, dass diese neue Esskultur der Stadt dauerhaft erhalten bleiben soll.

Charlotta Janssen ist aber unsicher, ob de Blasio sein Versprechen hält. Ein halbes Jahr vor der Bürgermeisterwahl im November gibt es kaum Bewegung in der Politik. Und bisher beruht alles auf Ausnahmegenehmigungen, die im Spätherbst auslaufen. Wenn nichts passiert, könnten dann die alten Zonenregeln wieder greifen.

Für Charlotta Janssen bedeutet das: weiterkämpfen, Öffentlichkeit herstellen. Und immer wieder: Briefe schreiben. Dabei gibt es kaum eine nennenswerte Opposition gegen die neue Lust am Lunch unter der Sonne. Eine im Januar gestartete Petition zum Schutz der Parkplätze hat bis dato noch nicht mal das Minimalziel von 1000 Unterschriften erreicht. Aber jetzt ist erst mal der vermaledeite Holzpellet-Ofen wieder dran. Draussen essen ist schön und gut. Solange keiner frieren muss.

