Alpenklänge in der Stadt – Sie jodeln zwischen Beton und Backstein Auffallend viele Musikschaffende setzen sich zurzeit mit der einheimischen Tradition auseinander. So auch Seraina Clark und Renate Schwank, die die urbane Basler Jodelkultur vorantreiben. Lukas Nussbaumer

Das 1. Frauen-Jodel-Chörli Basel bei einem Auftritt im Volkshaus. Foto: Pino Covino (Archivbild)

Was bedeutet eigentlich Heimatkultur? Gibt es so etwas in der heutigen Zeit überhaupt noch? Es scheint, als wären diese Fragen aktuell auch in Basel und der Region wichtiger denn je. Das Sinfonieorchester stellt die aktuelle Saison unter das Motto «Heimat», das Swiss Orchestra mit engen Verbindungen zu Basel widmet sich der Aufgabe, Komponistinnen und Komponisten aus der Schweiz aufzuführen, und an der Mittleren Brücke steht derzeit – direkt neben der Helvetia-Skulptur wohlgemerkt – eine von Michel Roth installierte Gondel, in der Seilbahnklänge aus dem Urner Schächental zu hören sind.