Es ist eine Art perfekter Sturm, der sich über Dylan Mulvaney zusammenbraut. Das mag mit ihrer exaltierten Person zu tun haben, die manchmal wie die Karikatur einer Frau wirkt. Oder mit der Borniertheit konservativer Amerikaner, die es nicht ertragen können, wenn ihre Weltsicht herausgefordert wird. Auf jeden Fall hat der seit Jahren schwelende Kulturkampf in den USA in ihrer Person den perfekten Blitzableiter gefunden.

Mulvaney ist die Transfrau der Stunde. Die 26-Jährige aus dem Bundesstaat San Diego war eine relativ unbekannte Schauspielerin und Tiktokerin, als sie 2021 wegen Corona ihren Job verlor. Sie nutzte die Gelegenheit, um sich mit ihrer Geschlechtsidentität auseinanderzusetzen. 2022 begann sie mit einer Geschlechtsumwandlung und dokumentierte dies mit täglichen Beiträgen auf Tiktok. Schnell sammelte Mulvaney über 10 Millionen Follower und avancierte zum Star der Transszene. Letzten Oktober wurde sie sogar von Joe Biden ins Weisse Haus eingeladen und durfte ihn interviewen.

Die Kritik liess jedoch nicht lange auf sich warten. Insbesondere die sehr expliziten Erzählungen über ihr Sexualleben gaben zu reden, ob das tatsächlich Inhalt sei, den man jugendlichen Followern zumuten könne. Manche Auftritte weckten auch Befürchtungen, es könnte um ihre psychische Gesundheit nicht allzu gut bestellt sein.

Beule in der Hose normalisieren

Insbesondere Caitlyn Jenner, die andere weltberühmte Transfrau, kritisierte Mulvaney, nachdem diese gefordert hatte, man müsse Frauen mit einer Beule in der Hose normalisieren. Darauf schrieb Jenner auf Twitter, man solle besser gar nichts, was diese Person tue, normalisieren. «Es gibt einen Unterschied zwischen Akzeptanz und Toleranz und es normal zu finden, wenn Leute ihre Genitalien öffentlich zeigen und ausstellen.»



Im März dieses Jahres nun gab Nike bekannt, mit Mulvaney für Nike Women werben zu wollen. In einem Clip sieht man die Transfrau in Leggins und BH in einem Garten herumhüpfen. Wenige Tage später lancierte die Biermarke Bud Light eine Kampagne auf Social Media, in der Mulvaney als Audrey Hepburn verkleidet ihr eigenes Bud-Light-Bier bekommt.

Beide Werbeaufträge sorgten für Shitstorms. Sportlerinnen und Frauenrechtsaktivistinnen argumentieren, dies sei ein weiteres Beispiel dafür, wie biologische Männer Frauen ihren Platz streitig machten. Zudem führe sie die ganze Idee ad absurdum, da sie ja gar keine Brüste habe und deshalb auch keine Sport-BHs tragen müsse.



Noch grösser war der Aufschrei im konservativen Amerika zur Bud-Light-Kampagne, eine der beliebtesten Biermarken der USA. Der Musiker Kid Rock veröffentlichte ein Video, in dem er auf Bud-Light-Büchsen ballert, über den Konzern flucht und beide Mittelfinger in die Kamera hält. «Lasst mich so klar sein wie möglich: F*** Bud Light», sagte er dazu in die Kamera. Andere Männer fuhren mit Dampfwalzen über Bud-Light-Büchsen, um ihren Unmut kundzutun. Und auch Caitlyn Jenner setzte erneut zur Kritik an.

Nicht mit den Chefs abgesprochen

Dabei scheint es nur zwei Positionen zu geben: Entweder man feiert Mulvaney für alles, was sie symbolisiert. Oder man findet es das Allerletzte und outet sich dabei als Rechts-Troll – ein Narrativ, das sich keineswegs auf die USA beschränkt, sondern auch in Europa so rezipiert wird. Interessanter wäre die Frage, auf welche Weise milliardenschwere Grosskonzerne sich das LGBTQ-Thema zu eigen machen. Oder warum gerade Mulvaney solche starken Emotionen weckt und Kritik hervorruft, sogar bei anderen Transfrauen. Allein: Im gegenwärtigen Klima scheint eine solche Debatte nicht möglich zu sein.

Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass bei Anheuser-Busch, dem Mutterkonzern von Bud Light, niemand aus der Chefetage vorgängig über Mulvaneys Engagement informiert worden sei, das schrieb der «Dailywire». Es sei auf einer tieferen Ebene entschieden worden. Marketingchefin Alissa Heinerscheid aber hatte wenige Tage zuvor erklärt, man wolle bei Budweiser mehr «inklusiv» werden.

Der Aktienkurs des Bierproduzenten hat unter der Kontroverse gelitten: Er sackte in den vergangenen Tagen um vier Prozent ab. Da dürften sich bei den Marketingverantwortlichen von Bud Light noch ein paar Fragen stellen.

