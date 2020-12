Regio-Thema der Woche – Sie ist gekommen, um ihren Reisekoffer mit Goldmedaillen zu füllen Die Deutsch-Amerikanerin Luisa Schirmer (24) ist in ihrer zweiten Saison bei Sm’Aesch-Pfeffingen bereits zur Vize-Capitaine aufgestiegen. Die BaZ berichtet über ihren Umgang mit gemeinen Fans, ihr Faible für Mathematik und ihre Rolle in der derzeit wohl besten Schweizer Frauen-Volleyball-Equipe. Benjamin Schmidt

Nach Zwischenstationen in Belgien und Zypern spielt Schirmer mittlerweile ihre zweite Saison bei Sm’Aesch. Foto: Christoph Jermann (AIPS International Sportpress/sportpress.ch )

«Die Fasnacht.» Dies ist Luisa Schirmers knappe, aber unmissverständliche Antwort auf die Frage, was sie unbedingt einmal erleben möchte, wenn sie eines Tages wieder in den USA leben sollte und von dort aus die Schweiz besuchen möchte. Jenes Land, in welchem die 24-Jährige aktuell Volleyball spielt. Und dies erfolgreich. Und glücklich. Und Stand jetzt auch noch ohne fixen Zeitpunkt für eine Rückkehr in die USA.

Es scheint zu Luisa Schirmer zu passen, dass sie ausgerechnet die Fasnacht als einen der Hauptgründe dafür nennt, in Zukunft wieder einmal in die Schweiz, sprich nach Basel, zurückzukehren. Schirmer ist eine Stimmungskanone, entdeckt gerne fremde Kulturen und geht auch mal gerne feiern. Und wo könnte man diese Attribute besser vereinen als beim kulturellen Jahreshöhepunkt der Stadt Basel ?

Dieses Jahr wurde es für Schirmer nämlich nichts mit der Fasnacht. Denn sie hat sich unfreiwillig den denkbar schlechtesten Zeitpunkt ausgesucht, um Schweizer Kulturvorzüge zu geniessen. Aber auch in sportlicher Hinsicht endete ihr erstes Jahr bei Sm’Aesch in Form des vorzeitigen Saisonabbruchs auf dem Weg zu einer möglichen Meisterschaft mit einem Paukenschlag. Deshalb ist es diese Saison ihr grosses Ziel, Titel zu gewinnen, ehe sie wieder in ihr Heimatland zurückkehrt.

Die schwäbische New Yorkerin

Wobei in Schirmers Fall gar nicht so einfach auszumachen ist, was denn nun ihr Heimatland ist. Die 186 Zentimeter grosse Aussenangreiferin wurde 1996 in der Nähe von Stuttgart geboren. Beide Eltern sind deutsche Staatsangehörige, ihrem Stammbaum nach ist Schirmer zu 100 Prozent Deutsche. Doch bereits als sie noch klein war, ist Schirmer mit ihren Eltern und ihren beiden älteren Schwestern in die USA ausgewandert. Die Schirmers zog es nach Rochester im Bundesstaat New York. Dort wuchs Sm’Aeschs Vize-Capitaine auf, weshalb sie sich eher als Amerikanerin betrachtet, wenngleich sie die deutsche Sprache bis heute nicht ganz verlernt hat.

Nach der Highschool verschlug es sie an die Ohio State University, um Maschinenbau und Management zu studieren und um auf Spitzenniveau Volleyball zu spielen. Auch wenn Schirmer der wirtschaftliche Teil ihres Studiums ihren Aussagen nach inhaltlich mehr interessiert, liegen ihre Stärken eigentlich doch eher im technischen Bereich. Die Frage, ob sie eine Art Mathematik-Genie ist, bejaht sie nicht. Aus Bescheidenheit. Sie streitet sie jedoch auch nicht ab. Der Volleyballsport habe ihr mathematisches Verständnis jedoch ein wenig einfrieren lassen, gibt sie zu. Denn er ist Schirmers Leidenschaft. Und er ist auch der Grund dafür, dass Schirmer ihr Studium unterbrach, um in Europa auf professionellem Level Volleyball zu spielen.

Zwischenstationen in Belgien und Zypern

Schirmer spielte zunächst in Belgien, dann in Zypern, ehe sie sich wünschte, aufgrund ihrer Herkunft in ein deutschsprachiges Land zu wechseln. So landete sie 2019 schliesslich bei Sm’Aesch-Pfeffingen, auch wenn ihr bewusst war, dass Schweizerdeutsch und Hochdeutsch nicht ein und dasselbe sind. Doch es gab noch einen weiteren Faktor, der Schirmer dazu veranlasste, in die Schweiz zu wechseln. Ihre Mutter arbeitet an der ETH Zürich, wodurch sie ihre Eltern regelmässig sehen kann. Auch Weihnachten kann sie aufgrund dessen im Kreis der Familie verbringen.

Der Tag, an dem Luisa Schirmer in die USA zurückkehrt, er wird kommen. Alleine schon deshalb, weil sie dann ihren Freund, mit dem sie bereits mehrere Jahre eine Fernbeziehung führt, wieder mehr als nur ein- bis zweimal pro Jahr zu Gesicht bekommt. Und auch, weil sie ihr Studium abschliessen möchte.

Fest steht schon jetzt, dass ihr Abschied Spuren hinterlassen wird. Natürlich in sportlicher Hinsicht, aber auch, was ihre positive Art und ihre Rolle als Motivatorin und Leaderin im Team betrifft. Selbst wenn sie während eines Spiels mal nicht auf dem Feld steht, kommt es vor, dass sie am Spielfeldrand selbst für Unterhaltung sorgt, indem sie in Form von kleinen Tanzeinlagen mit den Zuschauern interagiert. Darauf angesprochen, erklärt Schirmer: «Nichts gegen die Sm’Aesch-Fans, aber sie sind nicht gerade die ausgelassensten. Da kann es auch nicht schaden, die Menge etwas anzuheizen.» Doch nicht nur mit den Heimfans, auch bei Auswärtsspielen weiss Schirmer bestens mit dem Publikum umzugehen. «Manchmal sind Fans bei Auswärtspartien aggressiv. Wenn ich gemeinen Fans begegne, spornt mich das umso mehr an.» Und diese Einstellung ist es, die ihre Mitspielerinnen mitreissen kann. «Ich probiere immer, viel Spass und positive Energie in das Team zu bringen. Überträgt sich diese Energie, wird jede auf diese Weise besser.»

Die gute Teamchemie sieht Schirmer auch als den primären Erfolgsgaranten in der laufenden Saison. Und als Grund dafür, dass das Team dieses Jahr noch ausgeglichener und dadurch stärker ist als im letzten Jahr. Die Titel sollen nun her. Und Luisa Schirmer möchte ihren Teil dazu beisteuern. Sie will die Schweiz mit ein paar Medaillen in ihrem Reisekoffer verlassen.