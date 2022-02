Slowakische Präsidentin – Sie ist die Stimme der Vernunft in Bratislava Zuzana Caputova zeigt stets ihre nicht korrumpierbare prowestliche Haltung – ohne Russland zu verachten. Nun steht sie vor der bisher härtesten Prüfung als Präsidentin. Viktoria Grossmann

Die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova erhielt im Nachbarland Tschechien das Prädikat «weiblicher Vaclav Havel» – eine grössere Ehre ist kaum denkbar. Foto: Adrian Dennis (AFP)

Wenn die Tschechen sich jetzt sofort einen neuen Präsidenten wählen könnten, dann hätte Zuzana Caputova gute Chancen. Doch leider ist Caputova Präsidentin der Slowakei. Während der 77-jährige Milos Zeman in Prag Regierungsmitglieder beleidigt und höchstens China und Russland gegenüber freundliche Töne anschlägt, zeigt die 48-jährige Caputova in Bratislava stets ihre nicht korrumpierbare prowestliche Haltung – ohne Russland zu verachten. Zeman ist vielen Tschechen, auch Politikern, nur noch peinlich. Caputova hingegen erhielt im Nachbarland das Prädikat «weiblicher Vaclav Havel» – eine grössere Ehre ist kaum denkbar. Auch in der einheimischen Presse wurde sie nach ihrer Wahl im März 2019 fast wie eine Erlöserin gefeiert. Doch nie stand sie unter einem solchen Druck, die Erwartungen zu erfüllen, wie jetzt.