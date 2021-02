Reise zu Bidens Unterstützern – Sie hoffen auf einen Franklin D. Roosevelt 2.0 Unterwegs zu vier Menschen, die mit US-Präsident Joe Biden ihre grosse Chance kommen sehen. Für sie kann er ein ganz Grosser werden oder grandios scheitern. Jan Christoph Wiechmann (Das Magazin)

Im Staat Pennsylvania entweicht aus vielen alten Bohrlöchern klimaschädliches Methangas; Bidens Lösung: Jobs im Klimaschutz. Foto: Tobias Kruse/Ostkreuz

Laurie Barr, arbeitslose Umweltaktivistin, Pennsylvania

Wenn diese mission impossible gelingen könnte – die Rettung der Wirtschaft, die Schaffung von Millionen Jobs, der Kampf gegen den Klimawandel, das Zurückdrängen des Trumpismus, all diese grossen Ziele der neuen Regierung –, dann vielleicht an einem Ort wie Bradford, Pennsylvania, in Joe Bidens Geburtsstaat, fünfhundert Kilometer entfernt von Washington und hundert von der kanadischen Grenze.

Ende des 19. Jahrhunderts war Bradford das grösste Erdölzentrum der Welt, Produzent von über siebzig Prozent der weltweiten Ölversorgung, ehe ein langer Niedergang einsetzte – wie in vielen Industriegebieten des Rust Belt. Es folgten Arbeitslosigkeit, Ohnmacht, Meth-Drogenepidemien und Offenheit gegenüber rechten Demagogen.

Noch heute, drei Monate nach den Wahlen, stehen in den Vorgärten die Schilder «Trump 2020» und «Drain the swamp». Donald Trump besiegte Joe Biden im Wahlkreis Bradford deutlich – mit 71,45 zu 26,61 Prozent.

Für Regionen wie Bradford, 10’000 Einwohner, hat Joe Bidens Team eine magische Formel entwickelt: Jobs and climate. Die Schaffung gut bezahlter Arbeiterjobs in Umweltprojekten, die Amerika bis 2050 CO₂-neutral machen sollen. Etwas für beide Seiten: Trump-Anhänger und Linke. Ein ziemlicher Spagat.

Laurie Barr zählt sich zu keinem der beiden Lager. Sie ist eine bodenständige Frau, 61, die das grosse Erwachen erlebte, als in Bradford zwei Häuser aufgrund von Gaslecks explodierten und sie selber ein Methanleck in ihrem Garten entdeckte. Da begann die einstige Arbeiterin gemeinsam mit Geologen zu recherchieren und stellte bald fest: Sie leben hier im Westen des Öl-, Gas- und Kohlestaats Pennsylvania auf etwa einer halben Million Bohrlöchern, die von Ölfirmen zurückgelassen wurden und aus denen Unmengen von Methangas entweichen.

«Das ist nicht nur eine Gefahr für unsere Region, sondern für die ganze Menschheit», sagt Barr. «Die Methanlecks verursachen fast zehn Prozent der Treibhausgase in Pennsylvania.»

«Es gibt hier für alles nur eine Lösung: gut bezahlte Jobs»: Laurie Barr, arbeitslose Umweltaktivistin aus Bradford, Pennsylvania. Foto: Jan Christoph Wiechmann

Das Schliessen der Bohrlöcher ist einer der Hauptpfeiler von Bidens neuer Klima- und Beschäftigungspolitik. Schätzungen zufolge gibt es mehr als drei Millionen verlassener Bohrlöcher in den USA, davon zwei Millionen offene. Aus ihnen strömen jedes Jahr mehrere Millionen Tonnen Methan, das für den Klimawandel um ein Vielfaches schädlicher ist als Kohlendioxid. Ein landesweites Programm könnte 99 Prozent dieser Emissionen stoppen und würde nach Bidens Plänen mehr als 250’000 Jobs für ehemalige Ölarbeiter schaffen. Seit Februar 2020 verloren mehr als 100’000 ihre Arbeit, und Forscher warnen, in der gegenwärtigen Krise könnten weitere 170 Erdölfirmen bankrottgehen.

Laurie Barr, klein und dynamisch, stapft an diesem Januartag in einer Signaljacke durch den Schnee im Allegheny National Forest, zwanzig Kilometer von Bradford entfernt. Sie ist wieder mal auf der Suche nach unentdeckten Methanlecks. Sie folgt alten Eisenrohren und ihrem GPS-System, bis sie nach ein paar Hundert Metern im Unterholz auf eine verrostete Ölpumpe stösst. Sie hält ein Methan-Messgerät an die Quelle, und sofort setzt ein alarmierendes Piepen ein. «640 parts per million», stellt sie bestürzt fest. «Das sprengt die Skala des Geräts.»

Es ist eine fast unwirkliche Szene: Mitten im dichten Wald, im idyllischen Allegheny National Forest, hängt der Gestank von Erdöl in der Luft. Orangefarbener Schlick sickert durch den Schnee, läuft in einen Bach und von dort Richtung Trinkwasserreservoir.

«Von solchen Löchern gibt es Zehntausende hier in der Region. Eine Zeitbombe», sagt Laurie Barr.

Die arbeitslose Umweltaktivistin ist so etwas wie Bidens Modell der Zukunft. Sie kam 2005 von New Jersey nach Bradford, weil die verlassenen Häuser in der einstigen Boomtown so billig geworden waren, dass sie eine viktorianische Villa für sagenhafte 940 Dollar ersteigern konnte. Seit 2010 geht sie fast jeden Tag well hunting, wie sie das nennt, auf Jagd nach verwaisten Bohrlöchern. Sie hat die Umweltbehörde inzwischen auf 600 dieser Methanschleudern aufmerksam gemacht, «aber die haben es bisher nur geschafft, gerade mal sechs zu schliessen», sagt sie ärgerlich. Auch nur eines der Löcher in 700 Meter Tiefe mit Zement zu versiegeln, kostet mindestens 10’000 Dollar, für die vor allem der Staat aufkommen muss. Donald Trump hat die Industrie per Dekret von jeder Verantwortung befreit.

«Aber jetzt kommt der alte Biden», sagt Barr, und es ist nicht klar, ob sie das anerkennend oder ironisch meint. «Er will die Millionen verwaister Bohrlöcher in den USA schliessen. Das bringt Hunderttausende Jobs. Aus den Ölarbeitern werden Bohrlochschliesser.»

Bidens Team hat milliardenschwere Infrastrukturprogramme für den Klimaschutz erarbeitet. Er will die Wärmedämmung von 70 Millionen Gebäuden und Geschäften fördern sowie die Produktion von Windkraft und Elektroautos ankurbeln – unter anderem durch Offshoreparks und 500’000 neue Ladestationen.

Schon in der Rede zu seinem Amtsantritt am 20. Januar sprach der neue Präsident davon, dass der «Planet um sein Überleben schreit». Noch am selben Tag ordnete er in einem Dekret an, dass die USA dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten, verkündete einen Stopp der Ölbohrungen in der Arktis und dass die umstrittene Ölpipeline Keystone XL nach Kanada nicht gebaut wird.

Am Ende sollen stehen: ein CO₂-neutrales Amerika und Millionen neuer Jobs. Die Wiederbelebung des Rust Belt und eine neue Klimapolitik. Nicht weniger als eine grüne Revolution, obwohl das keiner so sagen darf. Es klingt Bidens Leuten zu sehr nach Europa. Nach zu viel Staat. Nach Sozialismus.

Bidens Kalkül dabei: Wenn die Bürger Arbeit haben und bald Resultate sehen, dann werden sie ihm auch andere Grossreformen zutrauen. Er wäre dann nicht mehr bloss Biden, der Heiler und Versöhner, als der er häufig belächelt wird, sondern Biden, der Visionär, der Sozialreformer. Ein Franklin D. Roosevelt 2.0.

Erst ein kühner, ein erfolgreicher Biden kann damit zum Heiler werden.

Laurie Barr wird das genau verfolgen. Sie ist froh, dass Amerika den Klimakiller Trump losgeworden ist, aber sie weiss um die Skepsis ihrer Nachbarn. «Das westliche Pennsylvania ist Trump-Country durch und durch. Du musst denen mit verdammt guten Argumenten kommen, und ich meine nicht Worte, sondern Taten. Nein, nicht Taten, sondern Jobs. Es gibt hier für alles nur eine Lösung: gut bezahlte Jobs, die die ganze Familie durchbringen und dein Selbstwertgefühl erhalten. Letztendlich ist es dann egal, ob die Arbeiter nach Öl bohren oder Ölquellen schliessen.»

In seinen ersten Tagen hat Joe Biden vier schwere Krisen des Landes ausgemacht: die Pandemie, die Wirtschaft, den Klimawandel und racial injustice, zu der er den Rassismus zählt genauso wie das Leiden von elf Millionen Einwanderern ohne Papiere. Er hat «kriegsgleiche» Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie angekündigt und Soforthilfen für sozial Schwache, er hat Pläne für eine Einwanderungsreform vorgelegt und für Massnahmen gegen Polizeigewalt.

«Meine ganze Seele stecke ich da rein», sagte Biden und verglich seinen Kampf für die Einheit der Nation mit Abraham Lincolns Kampf gegen die Sklaverei.

Und er will am Ende, nach Bewältigung dieser vier Krisen, die allergrösste lösen: das geteilte Land einen und heilen.

Die Frage ist, ob das so gespaltene Land da draussen mitzieht.

Delorean Holmes, Bürgerrechtsaktivist, Michigan

Delorean Holmes weiss, wie umstritten das Projekt unter weissen Amerikanern ist, aber diesmal gibt es für den schwarzen Aktivisten kein Zurück. Jedes Mal lassen sich Afroamerikaner vertrösten, auch unter Präsident Barack Obama, und stets unter dem Vorwand, man müsse bei Reformen vorsichtig vorgehen, um weisse Wähler nicht zu verprellen.

«Diesmal nicht», sagt Holmes. «Die Reparationen kommen jetzt auf den Tisch.»

Er meint Reparationen für die Sklaverei von 1619 bis 1865, Amerikas dunkelstes Kapitel.

Holmes werkelt in einem heruntergekommenen Backsteinhaus in Detroit, das er mithilfe seines Sozialprojekts restauriert, um es bedürftigen schwarzen Familien zu überlassen. Gleichzeitig organisiert er neue «Black Lives Matter»-Aktionen, um auf die Gewalt der Polizei gegen Schwarze aufmerksam zu machen, wieder und wieder. Im Herbst arbeitete er Tag und Nacht für Bidens Wahlsieg in dem so heiss umkämpften Bundesstaat.

Am Ende gewann Biden Michigan mit 2,8 Prozentpunkten Vorsprung.

«Afroamerikaner haben ihm den Arsch gerettet», sagt Holmes triumphierend, aber erschöpft. «Nicht nur in Michigan. Auch in Georgia. In Wisconsin. In Pennsylvania. Jetzt ist unsere Zeit gekommen, und Biden weiss es.»

«Jetzt sind wir an der Reihe»: Delorean Holmes in einem Backsteinhaus in Detroit, das er mithilfe eines Sozialprojekts restauriert. Foto: Jan Christoph Wiechmann

Wie Laurie Barr geht es Holmes nicht mehr um nette Worte. Auch nicht um Pläne. Nur noch um Resultate. Andernfalls würden sich Afroamerikaner, die treuste Wählergruppe der Demokraten, abwenden.

Wir trafen Holmes, 28, gross und breitschultrig, einen der Anführer der neuen Bürgerrechtsbewegung, zum ersten Mal im August. Er befand sich damals mitten im Wahlkampf und in Demonstrationen gegen Polizeigewalt und im Militärtraining als Hauptmann der Reserve und in seinem Job als Stadtplaner von Detroit und in seinem Sozialprojekt, in leer stehenden Häuserruinen. Er hat sein Leben dem Kampf gegen den Rassismus verschrieben.

Und er musste seine «schwarzen Brüder», wie er sie nennt, immer wieder aufs Neue überzeugen: «Geht wählen.»

«Das bringt doch nichts», lautete die Antwort.

«Doch, es bringt etwas», entgegnete er. «Diesmal bringt es etwas. Diesmal gibt es den Durchbruch.»

Auch seine Glaubwürdigkeit steht jetzt auf dem Spiel.

1950 lebten in Detroit noch 1,85 Millionen Menschen, jetzt sind es nur noch 670’000 (70 Prozent davon sind Afroamerikaner) – der grösste Bevölkerungsverlust in den USA. Die einst fünftgrösste Stadt des Landes steht nun auf Rang 24 und ist noch immer die ärmste der USA, die Hälfte der Kinder leben unterhalb der Armutsgrenze.

Delorean Holmes’ Grosseltern waren Baumwollpflücker, Nachfahren von Sklaven, sie kamen aus den Südstaaten in die Industriestadt Detroit und zogen als erste Schwarze in den «polnischen», den weissen Stadtteil Hamtramck. Sein Vater arbeitete dann schon für die Post und zog als einer der ersten Schwarzen mit seiner Familie in den weissen Mittelklassevorort Palmer Woods. Vor einigen Jahren nun kehrte Holmes zurück in das so gebeutelte Detroit – er wollte beim Wiederaufbau helfen und brachte Bruder und Vater gleich mit.

So schloss sich ein Kreis. Holmes sieht darin eine gewisse Symbolik. Die Frage der Reparation ist für ihn auch eine persönliche.

Im Lauf des Herbstes haben wir immer wieder mit Holmes telefoniert. Er sah wechselweise autokratische Wahlmanipulationen von Trump voraus und bürgerkriegsähnliche Gewalt durch weisse Nationalisten und auch Joe Bidens späte Rettung durch Afroamerikaner, weil er eine schwarze Frau für die Vizepräsidentschaft nominiert hatte.

«Alles eingetroffen», sagt Delorean Holmes selbstbewusst am Telefon. «Jetzt haben wir tatsächlich eine schwarze Vizepräsidentin. Und jetzt sind wir an der Reihe.»

Delorean Holmes fordert wie Tausende andere Aktivisten keine Barzahlungen, sondern zinslose Kredite für den Erwerb von Eigentum und Beihilfen für Geschäftsgründer. Sie verlangen ein Gratisstudium für ihre Kinder und Schuldenerlass für Uni-Absolventen. Sie wollen einen Vorsprung für Afroamerikaner, weil diese seit 400 Jahren im Hintertreffen sind und als Folge der historischen Ungerechtigkeit niemals gleiche Startchancen hatten. «Das wäre echte racial justice, von der Biden immer dann spricht, wenn es um seinen Wahlsieg geht. Nun muss er seinen Teil einlösen.»

In Detroit, der ärmsten Stadt der USA, sind 70 Prozent der Einwohner Afroamerikaner –die treuste Wählergruppe der Demokraten. Foto: Tobias Kruse/Ostkreuz

Die Demokraten sind in den vergangenen Jahren weiter nach links gerückt als je zuvor. Alle grossen Namen in der Partei haben ihre Forderungen an Biden gestellt: Alexandria Ocasio-Cortez, der junge Star der Linken im Kongress, will eine erweiterte Krankenversicherung für alle; Bernie Sanders einen Mindestlohn von 15 Dollar pro Stunde; Elizabeth Warren die Streichung von 50’000 Dollar Unischulden pro Person.

Die Rechten werden sowieso «Sozialismus» schreien, argumentieren sie, da könne man ruhig ein bisschen Sozialismus wagen. Wenn Trump das Land an den Rand einer rechten Autokratie steuerte, darf es jetzt wohl links ein bisschen mehr Demokratie und soziale Gerechtigkeit sein. Etwas mehr Dänemark und weniger USA.

Wenn es um die Wünsche der Amerikaner an die neue Regierung geht, dann stehen Jobs und die Bekämpfung der Pandemie an erster Stelle, gefolgt von einer besseren Gesundheits- und Rentenpolitik sowie den Themen racial inequality und Klimawandel. Eine Einwanderungsreform taucht erst weiter hinten auf, aber Joe Biden hat sie gleich am ersten Tag zur Priorität ausgerufen. Nach einer Umfrage der «New York Times» unterstützen 68 Prozent der Amerikaner eine umfassende Einwanderungsreform für Menschen, die seit mehr als zehn Jahren in den USA leben.

Jackie Diaz, illegale Einwandererin, New Jersey

Vier Jahre hat Jackie Diaz in ständiger Angst gelebt. Vier Jahre hat sie sich kaum herausgetraut aus ihrer kleinen Mietswohnung in Trenton, New Jersey – auf der Hut vor Trumps Truppen der Einwanderungsbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement), die so viele Migranten deportiert und von ihren Kindern getrennt haben. Diaz machte keinen Spaziergang mehr, ging auf keinen Elternabend, nicht mal mit den Kindern zum Spielplatz.

Wie bei elf Millionen undocumented immigrants – Migranten ohne Papiere – und vielen Muslimen und Schwarzen zog in der Ära Trump eine tiefe Angst in ihr Leben ein, die sich jetzt erst langsam wieder löst.

«Das geht so ins Blut über», sagt Jackie Diaz, während sie auf ihrer Strasse im verarmten Süden von Trenton reflexartig nach Autos der ICE-Fahnder Ausschau hält. Sie will zu ihrer Schwester im Nachbarviertel fahren, die sie aus Angst vor den Fahndern monatelang nicht gesehen hat. «Dabei halten sich die Beamten in New Jersey noch zurück», sagt sie. «In Texas und Arizona haben sie ganz anders zugeschlagen und Tag und Nacht Razzien durchgeführt.»

«Das geht so ins Blut über»: Jackie Diaz (ganz rechts) über das Leben als Migrantin ohne Papiere. Foto: Jan Christoph Wiechmann

Diaz, eine kleine Frau mit stets freundlichem Lächeln, stammt aus San Pedro Sula, jener Stadt in Honduras, aus der gerade wieder ein Flüchtlingstreck Richtung USA aufgebrochen ist. Ihr Bruder, ihr Vater und ihr Schwager wurden dort von den Maras, den Strassengangs, ermordet, sodass sie vor fünf Jahren ihre drei Kinder packte und mithilfe von Schleppern zu Fuss über die Grenze floh. «Nur um hier wieder in Angst zu leben», fügt sie niedergeschlagen hinzu.

Elf Millionen Menschen will Biden den Weg zur Staatsangehörigkeit ebnen, so vielen auf einmal wie noch nie in der Geschichte der Einwanderernation.

Zwar ist auch Joe Biden kein Garant für ein Aufenthaltsrecht für Flüchtlinge – Obama hat zu seiner Zeit mehr als drei Millionen deportieren lassen. Manche Latinos haben deswegen den Glauben an die Demokraten verloren, ähnlich wie viele Schwarze in Detroit und Arbeiter in Pennsylvania. Diese Menschen sind, wie es auch Delorean Holmes und Laurie Barr festgestellt haben, nur mit konkreten Ergebnissen zurückzuholen.

Aber Biden hat gleich am ersten Tag seiner Amtszeit angekündigt, dass er das Kontingent für Asylsuchende deutlich erhöhen will, um 800 Prozent, von derzeit 15’000 pro Jahr auf 125’000 – so viel wie seit 1993 nicht mehr. Er hat auch Trumps «Muslim Ban» sofort aufgehoben und Kindern Abschiebeschutz gewährt und will nach 35 Jahren jetzt den grossen Wurf wagen: die Einwanderungsreform. Elf Millionen Menschen will er den Weg zur Staatsangehörigkeit ermöglichen, so vielen auf einmal wie noch nie in der Geschichte der Einwanderernation. Darunter solche mit einem vorübergehenden Aufenthaltsrecht und die dreamer – jene, die schon seit ihrer Kindheit in den USA leben.

Von all den Brüchen mit Trump ist dieser der vielleicht grösste: keine Jagd mehr auf Menschen, keine Käfige für Kinder, keine Trennung von Familien, kein weiterer Bau der Mauer. Amerika will sich wieder öffnen. Bidens Beginn bedeutet auch das Ende der Tyrannei.

Aber – auch das weiss Jackie Diaz – bei einigen Latinos kam Trump durchaus gut an. Sein Kampf gegen Abtreibung und für gläubige Christen und sein machohaftes Gebaren. Die kann Biden nur zurückgewinnen, wenn er tatsächlich etwas Substanzielles erreicht, und genau das ist Teil seiner Strategie: Gelingt ihm die Einwanderungsreform, sind 60 Millionen Latinos den Demokraten als Wählergruppe auf Dauer relativ sicher – mit Ausnahme konservativer Exilkubaner und Exilvenezolaner vielleicht.

Jackie Diaz steht in ihrer engen Küche und kocht Reis und Bohnen für ihre sieben Kinder, darunter auch die Söhne ihres Partners Miguel. Es ist ein kalter Tag Ende Januar. Die Übertragung der Amtseinführung in Washington hat sie sich mit der ganzen Familie im Fernsehen angeschaut. Die Jüngste spricht schon gut Englisch, der Zweitjüngste will Footballer werden, die Älteste, 19, Krankenschwester – erst recht in diesen Covid-Zeiten.

Sie sind American Kids, die in diesem Land, das sich von seinen Werten so weit entfernt hat, nun wieder eine Zukunft sehen – genau wie Jackie Diaz und Laurie Barr und Delorean Holmes und Millionen andere.

Aber sie tragen nach diesen vier Jahren Trump auch eine Grundskepsis in sich, sie werden dem neuen Präsidenten genau auf die Finger schauen.

Travis, Ureinwohner, Seneca Nation

Als Erstes erscheinen am Strassenrand nur die Tabakläden und grosse Werbetafeln mit der Aufschrift «Warrior»-Tabak oder «Seneca»-Zigaretten. Danach kommen Tankstellen und Einkaufsläden mit dem Siegel «First Nation-Owned» – im Besitz der Ureinwohner, der native Americans. Und schliesslich, am Autobahnkreuz, steht ein gläserner Palast, der sehr fremd wirkt in dieser Landschaft aus geschwungenen Tälern und dichten Wäldern im Nordwesten des Bundesstaates New York.

«Seneca Allegany Casino» steht in riesigen Leuchtbuchstaben davor.

Es ist eines der Kasinos, die die Angehörigen des Volks der Seneca vermögend gemacht und der Geschichte von verarmten, von Drogen und Alkohol zerrütteten Stämmen eine andere Version entgegengesetzt haben.

Eine Zeit lang war das Kasino wegen der Pandemie geschlossen, jetzt ist es zumeist leer. Auch die Hotels und die meisten Restaurants – leer. Viele Jobs sind weggebrochen.

«Covid is raging», heisst es hier. Das Virus wütet in den Reservaten. Im ganzen Land haben Indigene viele der Stammesältesten verloren.

Die Alten sterben als Folge der Pandemie überall im Land – mehr als drei Viertel der bislang rund 452’000 Covid-Toten in den USA waren älter als 65 –, aber für Indigene ist der Verlust besonders dramatisch. Die Stammesältesten sind die anerkannten Führer ihrer Nationen, die Bewahrer der Traditionen und Sprachen, die Kenner der Heilkräfte der Natur.

Die Seneca Nation of Indians verlor gleich sechs Stammesälteste auf einmal, «die eine unermessliche Leere hinterlassen», wie es der Präsident des Volkes, Rickey Armstrong, formuliert. Eine von ihnen, Norma Kennedy, hat als eine der Letzten noch die Sprache ihres Volkes gesprochen.

«Das Virus erwischt dich auch im hintersten Winkel», sagt Travis, einer der jüngeren Anführer, ein kräftiger Mann mit Tattoos unter dem Kinn und auf dem Hals – indigene Symbole seiner Vorfahren. Aufgrund fehlender Kommunikation erreichten viele Seneca, die abgelegen im Reservat leben, die Warnungen viel zu spät.

Travis steht am Eingang von Salamanca, «der einzigen Stadt der Welt, die sich komplett auf einem indianischen Reservat befindet». Hier hat er alles im Blick – das Kasino, das Resort, die Autobahn, das Verwaltungsgebäude Ohi:yo, die politische Zentrale der Seneca Nation. Er leitet das Umweltressort des Volkes. «Es ist Teil der indigenen Selbstverwaltung», sagt er stolz, «wir haben unsere souveräne Regierung, unsere eigenen Gesetze und Regeln, wir sind tribal citizens, Stammesbürger, wir haben mit Amerika und der Politik in Washington nicht viel am Hut. Aber das Virus kennt keine Grenzen. Es ist von Osten gekommen. Es bringt Tote und nimmt uns Jobs.»

Die Ureinwohner stellen gerade mal zwei Prozent der US-Bevölkerung. Sie gelten – anders als weisse Arbeiter und Schwarze und Latinos – nicht als relevante Wählergruppe. Aber auch sie haben, wie Schwarze und Latinos, mehrheitlich für Joe Biden und Kamala Harris gestimmt und deren Siege in Arizona und Wisconsin erst möglich gemacht. Und auch sie haben so ihre Wünsche an den neuen Präsidenten.

«Epidemien hat es immer gegeben, die Pocken und andere, aber es ist die Aufgabe der US-Regierung, uns besser zu schützen und zu warnen», sagt Travis. «Uns geht eine Generation an Führern verloren und uns Jungen viel Arbeit und Einkommen», sagt er und zeigt um sich, auf leere Spielhallen, Restaurants und Souvenirläden. «Niemand ist so abhängig von Gästen wie wir.» 71 Prozent der Einnahmen des Volkes stammen aus den Kasinos.

Joseph Kalt, Wirtschaftsprofessor in Harvard, vergleicht den Einbruch mit der Ausrottung der Bisonherden durch weisse Siedler im 19. Jahrhundert. Die Indigenen werden sich irgendwann davon erholen – aber es werde ein «schmerzhafter Prozess» werden.

Wenn Laurie Barr sich vom neuen Präsidenten Klimaschutz und Jobs erhofft und Delorean Holmes Reparationen und Jobs und Jackie Diaz Einbürgerungen und Jobs, dann wünscht sich Travis eine bessere Virusbekämpfung und Jobs. Der Familienvater ist einer der wenigen in Salamanca mit einem festen Job, und er sieht, was die Perspektivlosigkeit um ihn herum anrichtet. Die Jungen wollen weg. Der Tagesrhythmus geht verloren. Männer suchen Trost im Alkohol.

Mit Deb Haaland als Bidens Innenministerin besetzen Indigene erstmals in der Geschichte einen Platz im Kabinett. Haaland gilt als Parteilinke und ausgesprochene Kämpferin gegen die soziale Ungleichheit im Land, und auch Travis sieht in ihr ein «wichtiges Gesicht am Tisch». «Aber es darf nicht nur um Symbolik gehen», sagt er. «Joe Biden muss kompetente Leute um sich scharen, nicht irgendwelche Minderheiten zufriedenstellen. Vor allem muss er Härte zeigen. Das Land braucht eine grosse Wende, und die erreichst du nicht auf die sanfte Tour.»

Travis macht sich auf den Weg zur Arbeit, ein Schneesturm aus Kanada ist angekündigt. Er spannt den Schneepflug vor den Geländewagen, die letzten Bewohner kaufen im Ort Vorräte und machen sich auf den Heimweg in die hinteren Ecken des Reservats. Im Radio vermelden die Nachrichten die Pläne der Biden-Regierung, jeden Tag ein neues Feld, jeden Tag zahlreiche Dekrete, bis es wie ein kompletter Neubeginn klingt, eine Generalüberholung der alten Republik.

Zum Abschied sagt Travis: «Biden kann ein ganz Grosser werden oder grandios scheitern. Wohl nur eins von beiden.»