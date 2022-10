Rassismus im Alltag – Sie hört etwa einmal pro Woche einen rassistischen Spruch «Welcome to my Alltagsrassismus» schrieb kürzlich die in Zürich lebende Journalistin Simone Stern auf Twitter. Im Gespräch erzählt sie, was das konkret bedeutet. Sandro Benini

«Woher kommst du eigentlich?» – Die Frage hört Simone Stern ständig. Foto: Silas Zindel

Die erste Frage, die Simone Sterns Gegenüber kürzlich bei einem Mittagessen stellte, war: «Woher kommst du eigentlich?» – mit einem Hinweis auf ihr akzentfreies Zürichdeutsch.

Als sie einige Tage zuvor ein Restaurant betrat, sass da ein Gast an einem Tisch vor dem Lokal und sagte: «Schon wieder so eine Chinesin!» Einen Moment lang überlegte sich die 30-jährige Journalistin, die Reservation zu streichen und gleich wieder zu gehen. «Was mich umgestimmt hat, war die Reaktion des Wirts und des Serviceteams. Das gehe gar nicht, sagte der Wirt. Er sei selber Albaner und wisse, wie sich so etwas anfühlt.» Der Gast wurde zur Rede gestellt, doch mehr als die Ausflucht, es sei nur ein Witz gewesen, brachte er nicht zustande.

Simone Stern ist als Tochter einer Amerikanerin mit koreanischen Wurzeln und eines Schweizers jüdischen Ursprungs in Zürich aufgewachsen, sie hat in den USA und in Luzern Soziologie und Politik studiert. «Welcome to my Alltagsrassismus», kommentiert sie auf Twitter den Vorfall im Restaurant. Und schildert im Gespräch weitere Erlebnisse.

«Oh fuck, das Virus!» Eine Kundin im Coop zu Simone Stern und ihrer Mutter

Kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie sagt jemand zu Simone Stern und ihrer Mutter im Coop: «Oh fuck, das Virus!» – «Gibst du erotische Massagen?», fragt sie ein Wildfremder auf der Strasse in Italien. Freundinnen sagen ihr, sie wüssten von einem jungen Mann, der «stehe voll auf Asiatinnen» – ob sie ihn mal treffen wolle? Ein Mann auf der Strasse zu seinen Kollegen, im Vorübergehen auf Stern deutend: «Eigentlich stehe ich ja nicht auf Asiatinnen, aber bei der würde ich eine Ausnahme machen.»

Bevor Stern Redakteurin bei «Finanz und Wirtschaft» wurde – die wie diese Zeitung zu Tamedia gehört –, arbeitete sie als Moderatorin bei Blick-TV. «Da hiess es, ich solle meine Augen und meine Nase beim Schminken weniger asiatisch erscheinen lassen», erzählt Stern. Und dann gibt es da diese Erinnerung aus der Kindheit: Wie fast die ganze fünfte Primarschulklasse im Chor sang: «Ching Chang, Tussi Stern.»

Simone Stern erlebt rassistische oder stereotypisierende Bemerkungen relativ häufig, im Durchschnitt einmal pro Woche. Sie sagt trotzdem: «Auf meiner Visitenkarte steht nicht: Journalistin und Rassismusopfer.» Sie mache solche Vorfälle in der Hoffnung öffentlich, es werde immer mehr Leuten klar, wie beschämend es ist, auf die ethnische Herkunft reduziert statt als Individuum wahrgenommen zu werden. Und im Alltag nie zu wissen, wann der nächste dumme Spruch kommt. Stern sagt: «Als ich jünger war, habe ich oft geschwiegen. Heute weise ich rassistische Ausfälligkeiten explizit zurück.»

Mangelnde Zivilcourage

Sie glaube nicht, dass die Schweiz rassistischer sei als andere Länder, sagt Stern. Woran es hier fehle, sei die Zivilcourage von zufälligen Zeuginnen und Zeugen, sich bei solchen Vorfällen einzumischen. «Einmal hat mich ein Mann in einem Bus mit rassistischen und obszönen Schweinereien belästigt. Ringsherum herrschte Schweigen.»

Und nein, die Frage, woher sie «eigentlich» komme, sei nicht zwangsläufig problematisch. Wenn sie aus echtem Interesse gestellt werde, weil jemand etwa wissen wolle, wie stark sie noch mit der koreanischen Sprache und Kultur verbunden sei – «nicht sehr stark», sagt Stern –, dann habe sie wenig dagegen. «Geht es hingegen darum, mal schnell die Irritation auszuräumen, dass ich perfekt Schweizerdeutsch spreche – dann schon.»

