From Basel with Love – Sie helfen Menschen, die in ihrer Not Grassuppe essen Der Basler Verein kämpft in der Ukraine gegen das Elend der kriegsgebeutelten Familien. Doch die Freiwilligen erhalten immer weniger Spenden – und müssen bald ihre Räumlichkeiten aufgeben. Isabelle Thommen

Marcel Kübler (l., im Auto) fuhr vergangene Woche zum 25. Mal mit Hilfsgütern in die Ukraine. Claudia Raine (3. v. l.) und Nadine Hager (3. v. r.) und weitere Helfer verabschieden den Allschwiler vor seiner Abreise. Foto: Kostas Maros

«Für sehr viele Menschen in der Ukraine sind wir die letzte Chance, die sie haben», sagt Claudia Raine. Sie ist die Initiatorin und Präsidentin des Vereins From Basel with Love. Wöchentlich schickt die Organisation 1200 bis 1300 Kilogramm Hilfsgüter in die Ukraine. «Wir gehen in die Dörfer, in die sonst niemand geht.»

Geplant und vorbereitet werden die Spendentransporte in einer ehemaligen Pizzeria an der Basler Dornacherstrasse. Fünf bis zehn Freiwillige stemmen hier täglich den grössten Teil der anfallenden Arbeit in zahllosen Stunden. Wir sitzen mit Raine und der freiwilligen Helferin Nadine Hager an einem Tisch inmitten von Regalen. Auf ihnen stapeln sich Kleider, Sanitärprodukte und Nahrungsmittel. In Kehrichtsäcken abgepackt stehen Hilfspakete, Koffer und ein Rollstuhl bereit zur Abfahrt. Um uns herrscht geschäftiges Treiben. Mehrere Freiwillige machen Pakete bereit und bringen sie auf die Strasse. Zwei Transporte sollen an diesem Tag Richtung Ukraine starten.

Die gespendeten Kleider sind nach Grösse sortiert, damit das Team beim Einpacken die nötigen Stücke direkt findet. Foto: Kostas Maros

«Sie haben gar nichts mehr»

«Wir helfen Familien, die ihr Haus verloren und keinen Zugang zu Hilfe haben», erklärt Raine. Auch Spitäler, Feuerwehrstationen und Waisenhäuser werden vom Verein in Zusammenarbeit mit den Organisationen 1019 und Ukrainehilfe mit Herz unterstützt. From Basel with Love bringt aber keine Hilfsgüter in besetzte Gebiete, weil es dort für die Fahrer zu gefährlich ist. «Gerade letzte Woche sind Volontäre von einer polnischen Organisation gestorben, mit der wir zusammengearbeitet haben.»



«Sie fragen mich: ‹Gibt es noch Krieg?›, weil sie nichts mehr in den Nachrichten sehen.» Claudia Raine, Präsidentin From Basel with Love

Täglich gibt es solche Nachrichten über Tod und Schicksal: Das Team von From Basel with Love weiss, wie es um die Menschen und die Ukraine steht. Viele Basler würden aber nicht mehr an den Krieg denken, sagt Raine. «Sie fragen mich: ‹Gibt es noch Krieg?›, weil sie nichts mehr in den Nachrichten sehen.» Der Verein erhält derweil im direkten Kontakt nächtliche Berichte von Bombenalarmen oder Fotos der Zerstörung vor Ort. «Von der Arbeit her lernen wir die Leute kennen, dann wird die Welt sehr klein», sagt Nadine Hager. «Es ist nicht mehr ein abstraktes Konstrukt, sondern es sind konkrete Menschen, die ich kenne, denen etwas widerfährt.»

«Die Ukrainer waren wie wir: Sie hatten ein Haus, Geld und genug Kleider für die Kinder. Ein normales Leben. Und jetzt haben sie gar nichts mehr», sagt Raine. Sie erzählt von einer Mutter, die versucht hat, einen Block Eis zu schmelzen, damit ihre Kinder wenigstens etwas Wasser trinken können, und von Familien, die in ihrer Not aus Gräsern Suppe kochten, bis kein Gras mehr übrig war. «Die Menschen leben in Gebieten, wo es wirklich nichts mehr gibt. Dann hast du nur noch ein Paar Unterhosen, das du jeden Tag waschen musst, wenn es überhaupt Wasser gibt», berichtet Raine. «Man sieht das nicht im Fernsehen, aber die Situation ist wirklich, wirklich schlimm. Und es wird noch schlimmer.»

Neben Kleidern schickt der Verein unter anderem auch Mittel für die Körperpflege und Nahrungsmittel in die Ukraine. Foto: Kostas Maros

Mithilfe von Volontären vor Ort erhalten die Freiwilligen Listen von Familien, die Hilfe suchen. Danach rufen die Teammitglieder die Familien direkt an, um zu fragen, was sie alles benötigen. Mit Spendengeldern kauft der Verein dann – wenn möglich – die Gegenstände. «Wir versuchen, so gut es geht, alles zu schicken, was sie brauchen», sagt Hager. «Von Socken bis zur richtigen Unterwäsche bis zu Spielsachen, Rollstühlen und so weiter.»

«Sie konnte eine ganze Woche lang nicht weg, weil sie nicht alle Körperteile gefunden hatte, um ihre Mutter zu beerdigen.» Oleg Dotsenko, Freiwilliger From Basel with Love

Während wir sprechen, kommt Oleg Dotsenko an den Tisch. Er legt Claudia Raine eine Liste hin. 162 weitere Familien, die dringend Nothilfe brauchen, stehen darauf. Dotsenko stammt aus der Ukraine und unterstützt den Verein logistisch. Er sucht Volontäre vor Ort und telefoniert mit den hilfesuchenden Familien. «Viele Leute sind in einer wirklich schlechten Situation», sagt er. «Einer der letzten richtig schlimmen Fälle war eine Mama mit drei Kindern. Ihr Haus wurde zerbombt, wobei die Mutter dieser Mama starb. Sie konnte eine ganze Woche lang nicht weg, weil sie nicht alle Körperteile gefunden hatte, um ihre Mutter zu beerdigen.»

Würde zurückgeben

«In jeder Familie gibt es Trauer», sagt Dotsenko. Viele haben ihre Liebsten verloren, zahllose Kinder ihre Eltern. «Und wir helfen vielen Menschen, die Arme oder Beine verloren haben», fügt er an. Die Hilfe, die der Verein bietet, sei nicht nur materieller Natur. «Die Leute müssen erzählen können, was ihnen passiert. Wir leisten damit auch psychologische Hilfe. Sie sehen so, dass sie nicht alleine sind», sagt Dotsenko.

Raine fügt an: «Die Leute sagen sehr oft: ‹Danke, dass ihr uns nicht vergessen habt, danke, dass ihr euch um uns kümmert.› Es ist uns sehr wichtig, ihnen ihre Würde zurückzugeben.» Oleg Dotsenko springt auf, er hat viel zu tun und muss weiterarbeiten.

So können Sie helfen Infos einblenden Der Verein From Basel with Love sammelt für das ukrainische Osterfest, das kommende Woche stattfindet, Geld, um für ukrainische Kinder Schulmaterialien zu kaufen. Auch werden Handys benötigt, damit die Kinder überhaupt am Unterricht teilnehmen können. «Wir wollen mindestens 500 Kindern Schulgeschenke ermöglichen, wir hätten aber eine Liste mit 3000», sagt Claudia Raine. Wenn Sie spenden möchten, finden Sie unter frombaselwithlove.ch alle nötigen Informationen. Den Verein finden Sie auch auf Facebook und bei Instagram. Wenn Sie den Verein Ukrainehilfe mit Herz unterstützen möchten, finden Sie unter ukrainehilfemitherz.ch alles, was Sie wissen müssen. (ith)



Ursprünglich half der Verein Geflüchteten, die in die Schweiz gekommen waren. Claudia Raine, die bereits vorher gemeinnützige Vereine geleitet hatte, erhielt Telefonate über Menschen in Notlagen. «Viele kamen mit nichts hier an. In Gelterkinden hatten wir 25 Personen, die sich fünf Paar Schuhe teilen mussten. Sie konnten nie gemeinsam raus», erinnert sich Raine. In der Anfangszeit organisierten sie und ihr Team Hilfe für über 5000 Geflüchtete.

Oleg Dotsenko (rechts) telefoniert mit den ukrainischen Familien, um herauszufinden, was sie benötigen. Der Verein schnürt dann Hilfspakete, die in Basel genau angeschrieben werden, damit sie in der Ukraine die Familien erreichen, für die sie gepackt wurden. Foto: Kostas Maros

Wenn das Team heute Unterstützung bei grösseren Aktionen braucht, findet sich diese unter den Menschen, die der Verein bei ihrer Ankunft unterstützt hatte. Dennoch fehlt es noch an Freiwilligen – und Spenden. «Bei den Sachspenden haben wir jetzt aber einen Stopp bis zum 16. April», sagt Nadine Hager. «Gerade Kleider werden die Leute gern und schnell los – das macht aber auch viel Arbeit.»

Der Verein kann zudem nicht alles verwerten, was gespendet wird. Etwa kaputte oder verdreckte Kleider sowie Spielzeug, das nicht mehr funktioniert, gehören zu den Dingen, die sich häufiger unter den Spenden finden. «Teilweise ist man für die Leute ein Abfalleimer. Da sind Sachen dabei, die wirklich niemand auf der Welt mehr benutzen kann», erzählt Hager.

Schwere Entscheide

Je länger der Krieg dauert, desto weniger Spenden erhält der Verein. Dringend benötigt werden vor allem Gelder. «Allein für die Verpackungen der Pakete zahlen wir wöchentlich 200 bis 300 Franken», sagt Raine.

«Wenn du von etwas eins hast, aber drei brauchen es … Das ist nicht schön.» Nadine Hager, From Basel with Love

Der Verein konzentriert sich darauf, den Menschen genau das zu schicken, was sie brauchen. Doch nicht immer kann er helfen. Die Mitglieder müssen zahlreiche harte Entscheidungen treffen. Weil der Verein nicht alles liefern kann, was die Familien brauchen, müssen sie abwägen, wer jeweils am dringendsten Hilfe benötigt. «Du spielst immer ein bisschen den obersten Richter», sagt Nadine Hager. Sie blickt Claudia Raine an. Beide kämpfen mit den Tränen. «Es gibt nur falsch und noch falscher», fährt Hager fort. «Wenn du von etwas eins hast, aber drei brauchen es … Das ist nicht schön. Man muss sich dann sagen: ‹Ich hab einem geholfen. Einfach einem geholfen.› Wir können nicht die Welt retten, aber ein paar Menschen können wir glücklich machen.»

Viele der Freiwilligen, die anfangs beim Verein halfen, sind nicht mehr im Team. «Es wurde ihnen zu viel», sagt Raine. Der Kampfgeist und die Leidenschaft, die die beiden Frauen und ihr bleibendes Team für ihre Aufgabe haben, ist nicht zu übersehen. Hager arbeitet zu 85 Prozent als Sozialpädagogin und hilft dann bis in die späten Abendstunden an der Dornacherstrasse mit. Raine war früher bei Roche tätig und zuletzt als Career Development Coach selbstständig. Sie wird von ihrem Mann unterstützt, damit sie sich jetzt Vollzeit dem Verein widmen kann. «Das hier ist mir sehr wichtig», begründet sie.

Hier packen die Freiwilligen ein Hilfspaket für ein Baby. Foto: Kostas Maros

Die beiden hoffen auf Spenden, damit sie weitermachen können. «Wenn wir aufhören: Wer hilft den Menschen?», fragt Raine. Da gibt es eine Familie, deren Haus schon viermal zerbombt wurde, Kinder, die von Bombensplittern ins Rückenmark getroffen wurden oder auf Minen standen und jetzt behindert sind, und Kinder, die wegen der Kriegstraumata im Alter von zwölf Jahren wieder das Bett nässen. «Für sie müssen wir extra Windeln packen», sagt Raine. «Weil, wenn du kein Wasser hast und kein Geld für Waschpulver … Es ist kompliziert», Raine seufzt schwer.

Aufbruch

«Ich fahre jetzt los», ruft Marcel Kübler von der Tür aus. Der Allschwiler hat letztes Jahr den Verein Ukrainehilfe mit Herz gegründet. Er arbeitet mit From Basel with Love zusammen und transportiert die Spendenpakete. Kübler fährt an diesem Nachmittag zum 25. Mal seit Kriegsbeginn in die Ukraine. «Es wird irgendwie zur Gewohnheit», sagt er. «Wir sind recht gut informiert und haben beispielsweise Apps, die anzeigen, wenn Luftalarm ist.» Er selbst hat es mehrfach erlebt, dass er wegen Bombenalarms in Bunker musste. Manchmal fahre man trotzdem einfach weiter, berichtet er.

«Man sieht schon noch Hilfstransporte, aber sehr wenig. Am Anfang war alles ganz anders, es gab richtige Konvois.» Marcel Kübler, Gründer Ukrainehilfe mit Herz

Auch sein Verein verzeichnet viel weniger Spenden als bei Kriegsbeginn. «Wir machen es, so lange es geht», sagt er. Auch die Solidarität aus anderen europäischen Ländern ist zurückgegangen, wie er auf der Strasse beobachtet. «Man sieht schon noch Hilfstransporte, aber sehr wenig. Am Anfang war alles ganz anders, es gab richtige Konvois. Das ist bei weitem nicht mehr so.» Bevor er losfährt, macht Kübler noch ein Foto mit Claudia Raine und anderen Freiwilligen. «Das machen wir vor jeder Abfahrt», sagt Raine. «Schreib, wenn du da bist!», ruft sie Kübler zu, bevor er losfährt. Er wird acht bis zehn Tage unterwegs sein, weil er weit in den Osten der Ukraine fährt.

Bereits Ende April wird er wohl nicht mehr von der Dornacherstrasse starten können. In den kommenden Wochen muss From Basel with Love seine jetzigen Räumlichkeiten verlassen – sie sollen umgebaut werden. «Wir brauchen ein grosses Lagerhaus für möglichst wenig Geld», sagt Hager. «Es wird eine logistische Meisterleistung, wenn wir hier rausmüssen.»

Der Verein kämpft bei Sachspenden damit, dass viele kaputte oder verdreckte Kleider abgegeben werden. In Basel werden diese aussortiert. Nur Kleidung, die noch gebraucht werden kann, wird in die Ukraine geschickt. Foto: Kostas Maros

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.