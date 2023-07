Preisgekrönte Baslerin – Sie hat die goldene Formel für Kinderbücher gefunden Kathrin Schärer bringt in Kürze ihr 50. Buch heraus und ist seit 22 Jahren eine feste Grösse in der Welt der Kinderbücher. Julia Konstantinidis

Unter dem strengen Blick ihrer Bengalkatze Lilou haucht Kathrin Schärer ihrem tierischen Personal Leben ein. Foto: Dominik Plüss

Kathrin Schärers 50. Buch heisst «Kann ich alleine» und erscheint in wenigen Tagen im Hanser-Verlag. Der Titel ist durchaus zweideutig zu verstehen, denn einerseits zeigt ein kleiner Siebenschläfer seiner kleinkindlichen Leserschaft in dreissig Bildern, welche Alltagsfertigkeiten er schon eigenständig beherrscht. Andererseits drücken die Worte auch aus, was die Baslerin seit vier Jahren erfolgreich betreibt: als freischaffende Illustratorin Kinderbücher zu bebildern und davon leben zu können. Es hat lange gebraucht, bis sie so weit war. «Ich habe bei vielen Verlagen erfolglos Projekte eingegeben, bis das erste Buch erschien», sagt sie.