Corona-Streit vor den Clubs – Sie hat den härtesten Job des Sommers Die Arbeit der Türsteher war schon immer anspruchsvoll. Nun müssen sie Nachtschwärmern auch noch die Pandemiepolitik des Bundes erklären und gefälschte Zertifikate erkennen. Yann Cherix

Party nur noch für Geimpfte? «Das wü r de tr icky Situationen ergeben », sagt Karenin Gomes vom Zürcher Samigo-Club. Foto: Dominique Meienberg

Hinter sich ein Jahr Pandemie. Und vor sich eine hundert Meter lange Warteschlange mit Männern und Frauen, die in den Club Samigo wollen, aber Vollgas! Karenin Gomes ist an diesem lauen Samstagabend die Frau, die diese Schlange bändigen soll. «Wird schon gut gehen», sagt sie entspannt. Dabei gibt es kaum eine anspruchsvollere Kundschaft. Gomes sieht sich einer jungen Horde gegenüber, die getrieben ist von einem wilden Mix aus Erwartungshaltung, Testosteron und diversen Stimulanzien.

Die 31-Jährige ist im Club direkt am Zürichsee die Türsteherin, oder besser: die Selekteurin. Sie sagt, wer rein darf. Und wer draussen bleiben muss. Gomes wird sich an diesem Abend mit besoffenen Männergruppen befassen müssen. Und mit einer Impfgegnerin, die über «diese beschissenen Massnahmen» schimpft. «Kill them with kindness», sagt die 31-Jährige. Frei übersetzt: Besiege sie mit Freundlichkeit.