Ex-Juso-Chefin will nach Bern – Sie hat Ambitionen – das gefällt in der SP nicht allen Ronja Jansen möchte für die Baselbieter SP in den Nationalrat. Das halten einige Genossen für keine gute Idee. Und überhaupt: Die Juso-Fraktion sei in Bern «bereits zur Genüge» vertreten.

Die wichtigsten Entscheide würden im Nationalrat gefällt, sagt Ronja Jansen. Und die wolle sie mitprägen. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Cédric Wermuth, Fabian Molina, Tamara Funiciello – alle haben ihre politische Karriere bei den Jungsozialisten begonnen. Alle waren Präsident oder Präsidentin der Partei, und alle sitzen nun im Nationalrat. Diesen Weg möchte auch Ronja Jansen gehen. Die frühere Juso-Präsidentin aus dem Baselbiet gab vor wenigen Tagen bekannt, dass sie im Herbst für den Nationalrat kandidieren will.

Dass Jansen auf Anhieb gewählt wird, ist eher unwahrscheinlich. Die beiden bisherigen Nationalräte Eric Nussbaumer und Samira Marti dürften ihre Wiederwahl nämlich problemlos schaffen. Dank ihres Bekanntheitsgrads hat Jansen aber gute Chancen, auf Platz drei der Siebnerliste zu landen und bei einer allfälligen Vakanz nachzurücken. Es ist gut vorstellbar, dass der 62-jährige Nussbaumer nach seinem Präsidialjahr im Jahr 2024 zurücktreten wird.

Doch innerhalb der SP Baselland stösst Jansens Kandidatur nicht nur auf Begeisterung, wie die «Basler Zeitung» schreibt. Einigen Parteimitgliedern ist Jansen offenbar zu ambitioniert. Sie solle lieber zuerst auf kantonaler Ebene Erfahrungen sammeln, bevor sie sich in Bern mit den grossen Themen befasse. Die bald 28-Jährige gehört seit knapp einem Jahr dem Baselbieter Parlament an und wurde erst vor einem Monat in ihrem Amt bestätigt.

Von den Skeptikern will allerdings niemand namentlich erwähnt werden – mit Ausnahme des früheren Ständerats Claude Janiak. Der 74-Jährige hat das politische Parkett 2019 verlassen und daher nichts mehr zu verlieren. Er sagt: «Die Juso-Fraktion ist im Nationalrat bereits zur Genüge vertreten.» Die Anliegen der Jungen würden im Baselbiet «bereits hervorragend» durch Samira Marti abgedeckt.

Jansen bedauert anonyme Reaktionen

Jansen versteht die Aufregung um ihre Kandidatur nicht. «Ich bin ja noch nicht einmal nominiert», sagt sie. Die SP-Delegierten entscheiden am 25. März, welche sieben von den insgesamt neun Personen, die sich zur Verfügung stellen, auf die Nationalratsliste kommen. «Ich akzeptiere, dass einige offensichtlich Mühe haben mit meiner Kandidatur, bedaure aber, dass sie damit nicht zu mir kommen, sondern ihre Bedenken anonym in den Medien äussern», sagt Jansen.

Die Ex-Juso-Chefin möchte sich in Bern für eine faire Steuerpolitik oder bezahlbare Mieten und Krankenkassenprämien einsetzen. Natürlich könne sie dies auch auf kantonaler Ebene tun. Die wichtigen Entscheide würden aber im nationalen Parlament gefällt, sagt Jansen.

«Es gibt auch andere Wege als die klassische Ochsentour, um politische Erfahrungen zu sammeln.» Ronja Jansen, Ex-Juso-Chefin

Das Argument, es sei für eine Nationalratskandidatur noch zu früh, lässt die Ex-Juso-Chefin nicht gelten. «Ich mache seit fast zehn Jahren auf kommunaler, kantonaler und nationaler Ebene Politik – ich komme nicht aus dem Nichts», betont sie. Von den Jungen werde immer gefordert, dass sie sich engagierten und einbrächten. Wenn man dann aber versuche, etwas zu ändern, heisse es, man solle sich zuerst seine Sporen verdienen. «Es gibt auch andere Wege als die klassische Ochsentour, um politische Erfahrungen zu sammeln.»

Neben Jansen bewirbt sich auch Miriam Locher um einen Sitz im Nationalrat. Die 40-Jährige ist als Parteipräsidentin und langjährige Landrätin eine bekannte und angesehene Politikerin im Kanton. Mancher, darunter auch Claude Janiak, sieht in ihr die perfekte Nachfolgerin von Eric Nussbaumer. Locher stellt sich bereits zum dritten Mal zur Wahl. 2019 erzielte sie ein sehr gutes Resultat und landete hinter Nussbaumer und Marti auf Platz drei. Jansen wäre für sie die gefährlichste Konkurrentin.

Locher selbst sieht dies allerdings anders. «Ronja ist keine Rivalin, sondern eine Bereicherung – für unsere Liste, aber auch für mich als Mitkandidatin», sagt die Baselbieter SP-Präsidentin. Die kritischen Stimmen in den Medien hätten sie überrascht, weil sie persönlich keine Reaktionen erhalten habe. Diskutiert und entschieden werde an der Delegiertenversammlung. Das sei der richtige Ort dafür.

Für Jansen sind im bevorstehenden Wahlkampf weder Locher noch «einer der anderen wunderbaren Menschen», die für die SP Baselland kandidieren wollen, ihre Gegnerinnen und Gegner, wie sie auf Twitter schreibt. Sondern SVP, FDP und Co. Und diesen macht sie klar: «Wir lassen uns nicht spalten!»

