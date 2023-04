Kontrollverlust durch KI? – Sie hassen uns nicht, sie sind nur schlauer Künstliche Intelligenzen zerlegen gerade das Weltwissen, unser Erbgut und das Klima. Wer weiss, vielleicht findet sich mit ihrer Hilfe bald eine Lösung für die Armut, ein Weg aus der Klimakrise. Oder sie berechnen, dass der Mensch eher überflüssig ist. Andrian Kreye

Dass KIs Menschen dereinst mit Waffen angreifen, wie in «The Matrix» oder «Terminator», halten Experten für unwahrscheinlich. Doch könnten sie sich wie ein Virus entwickeln – ohne Fähigkeit zu denken, aber zu überleben? Foto: Getty Images

Es war nur eine kleine Frage, die der Verhaltensforscher Michal Kosinski am 17. März auf Twitter in die Welt schickte: Was, wenn künstliche Intelligenz erwacht?