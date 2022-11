Basler Strafgericht – «Sie hätten so viel mehr aus sich machen können» Er hatte einen Job, ist dreifacher Vater und in der Region bestens integriert. Warum nur konnte er die Finger nicht vom Handel mit Marihuana lassen? Das Basler Strafgericht verurteilt einen vorbestraften Palästinenser zu drei Jahren Haft. Sebastian Schanzer

Der Beschuldigte soll in einer Indooranlage unter anderem illegales Marihuana produziert haben. Nachweisen konnte man ihm das aber nicht. Symbolfoto: Nicole Philipp

Wegen eines Brandalarms bei einer Lagerhalle rückte die Feuerwehr vor ziemlich genau einem Jahr ins Dreispitz-Areal aus und stiess in einem Raum auf kiloweise Marihuana, Haschisch und mit synthetischen Cannabinoiden versetzten CBD-Hanf. Die herbeigerufene Polizei stellte die illegale Ware sicher und beschlagnahmte zusätzlich 60 Kilogramm legalen CBD-Hanf, also Cannabisblüten, deren Gehalt an berauschendem THC kleiner ist als ein Prozent. Zudem nahm die Polizei auch gleich den Mieter der Räumlichkeit fest – ein bereits mehrfach wegen Handels mit Betäubungsmitteln verurteilter Mann.