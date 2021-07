Besuch auf den Baselbieter Campingplätzen – Ferien im strömenden Regen Der Regen stinkt dem einen oder anderen Feriengast gewaltig. Doch nicht jeder, der hier übernachtet, muss auch ein Feriengast sein. Und gern gesehen sind auch längst nicht alle. Daniel Aenishänslin

«Land unter», heisst es auch auf den Campingplätzen. Eine Schlechtwetterreportage in der Region. Foto: Pino Covino

Es ist nicht der Tag, an dem Turnschuhe das Mass aller Dinge sind. Kaum ist der erste Fuss auf den Schotterweg gesetzt, saugen die Socken bereits den ersten Regen auf. Land unter. Stiefel wären auf den verregneten Baselbieter Campingplätzen angemessener gewesen. Ihren Zauber verlieren sie deswegen noch lange nicht. Etwa der Campingplatz Neuhaus in Läufelfingen. Umgeben von Wäldern und schroffen Felswänden, malerisch, aber so klitschnass, dass sich nur eine einzige Hundehalterin nach draussen wagt. Die Wohnwagenmodelle heissen «Hobby» oder «Passion». Doch wer will ihnen das im strömenden Regen abnehmen?

