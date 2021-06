Deutscher wegen Menschenhandel verurteilt – «Sie haben Frauen wie Ware behandelt» Ein 58-Jähriger muss für dreieinviertel Jahre hinter Gitter. Das Gericht glaubte seinen Unschuldsbeteuerungen nicht und nannte sein Verhalten «ausbeuterisch». Mischa Hauswirth

Die Frauen, die für den Deutschen arbeiteten, verfügten weder über einen rechtmässigen Aufenthaltsstatus in der Schweiz, noch konnten sie frei entscheiden, welche Kunden sie empfingen. Symbolfoto: Tamedia-Archiv

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hatte einen 58-jährigen Deutschen wegen mehrfach qualifizierten Menschenhandels, mehrfacher Förderung der Prostitution, mehrfacher Nötigung sowie Geldwäscherei angeklagt. Er soll von einer Wohnung im Basler Gundeldingerquartier aus junge Kolumbianerinnen für die Prostitution angeworben und sich an ihrer Situation bereichert haben. Beschuldigt wurde er in sechs Fällen. Am Donnerstagnachmittag verurteilte das Gericht unter dem Vorsitz von Sarah Cruz-Wenger den Mann zu einer unbedingten Strafe von dreieinviertel Jahren und einem Landesverweis von sieben Jahren.

