Im Zolli-Gehege – Sie haben es faustdick hinter den Ohren So niedlich die Totenkopfäffchen aussehen – sie können ganz schön frech werden. Unterwegs mit Emma Vankerkom, die schon manchen Ohrring im Gehege lassen musste. Dorothea Gängel

Wenn Emma Vankerkom mit den Mehlwürmern kommt, geht es drunter und drüber. Foto: Lucia Hunziker

Der Tag der Totenkopfäffchen beginnt mit einem Brei aus Affen-Pellets und Banane. Den mögen sie zwar nicht sonderlich, aber um 7 Uhr morgens treibt der Hunger diesen wertvollen Mix aus Mineralien und Vitaminen rein. Anschliessend schrubbt Emma Vankerkom, die sich seit vier Jahren um die Kleinaffen kümmert, das Gehege. Insgesamt 26 erwachsene Tiere und sieben Zöglinge leben zurzeit in dem grosszügigen Terrain. Ihren Namen verdanken die Primaten der Zeichnung in ihrem Gesicht, die an einen Totenschädel erinnert.