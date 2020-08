Mordprozess in Basel – «Sie haben das Kind kaltblütig abgestochen wie ein Lamm» Richterin spricht lebenslange Verwahrung für die 76-jährige Schweizerin A.F. aus. Weil die Seniorin aber an einem nur schwer therapierbaren Querulantenwahn leidet, ist sie schuldunfähig. Mischa Hauswirth

Am Montagmorgen brachte die Polizei die Täterin A.F. zum Strafgericht Basel-Stadt, wo sie sich wegen der Tat an einem siebenjährigen Jungen verantworten musste. Foto: Basler Zeitung

Am Ende der Urteilseröffnung am Dienstagabend weinte die Mutter des getöteten Ilias bitterlich. Das Basler Strafgericht mit Präsidentin Katharina Giovannone schickte zwar die 76-jährige Schweizerin A.F., Mörderin des siebenjährigen Ilias, für immer in eine geschlossene psychiatrische Gefängnisabteilung und sprach somit eine Verwahrung aus. Doch das Grauen, das der Familie und den Angehörigen des Opfers angetan wurde, kann damit nicht ungeschehen gemacht werden.