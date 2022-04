Gräueltaten in Kiewer Vorort – «Sie haben absichtlich und mit Vergnügen getötet» Die Beweise, die eine genaue Analyse der Bilder getöteter Zivilisten in Butscha liefert, sind erdrückend: Russische Soldaten haben die Menschen ermordet. Gökalp Babayigit, Sebastian Gierke, Wolfgang Jaschensky, Johannes Korsche

Er spricht von Völkermord: Präsident Wolodimir Selenski bei einem Besuch in Butscha. Foto: AFP

Ein Mann hat die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden, die Kapuze seines braunen Anoraks ist blutrot verfärbt – so wie der Fleck auf der Strasse, auf dem sein Kopf liegt. Ein anderer Mann liegt bäuchlings am Strassenrand, aus der weissen Plastiktüte neben ihm – offensichtlich seine Einkäufe – sind ein paar Kartoffeln herausgerollt. Männer liegen neben ihren Velos auf der Strasse, manche von ihnen so, als seien sie während der Fahrt gestürzt und nie mehr aufgestanden.