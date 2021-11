Basler Verdrängungsbiografien – Sie fühlen sich ihrer Heimat entrissen Es ist ein schmerzlicher Einschnitt, wenn eine Sanierung Menschen aus dem Zuhause treibt. Viele lassen nicht nur Wohnraum zurück, sondern auch ihr altes Leben. Daniel Aenishänslin

Marc Steiger vor seiner ehemaligen Wohnung, die er nach drei Jahrzehnten verlassen musste. Seiner Frau bricht der Verlust der Wohnung noch immer das Herz. Foto: Lucia Hunziker

«Man fühlt sich hilflos und ausgeliefert», sagt Elisabeth Egli. Es ist die Sicht einer Mieterin, die aus ihrer Wohnung saniert wurde. Die pensionierte Primarlehrerin lebte zehn Jahre in ihrer 3-Zimmer-Wohnung an der Adlerstrasse 30. Dann kam die Kündigung. Wenn sie auf Einsprachen verzichten würde, müsste sie nicht in drei Monaten draussen sein. Sie könne dann bis zum Frühling 2022 bleiben, aber jederzeit ausziehen. «Auf diese Weise wirkt es, als seien jene die Guten, die die Kündigung ausgesprochen haben», sagt sie.

Ganz ähnlich erging es Marc Steiger. 33 Jahre lebte er an der Sennheimerstrasse 54. 4,5-Zimmer-Erdgeschosswohnung, schöner Garten, langjährige Nachbarschaftskontakte. Dann sei der Schock in Form der Kündigung gekommen. Keine der 26 betroffenen Parteien der Überbauung sei darauf vorbereitet gewesen, sagt der pensionierte HR-Landesleiter von Clariant. Egli zahlte 1700 Franken Miete für die alte Bleibe, Steiger 1750 Franken. Heute lebt Elisabeth Egli mit ihrer Katze genauso in Allschwil wie Marc Steiger mit seiner Ehefrau. Steiger unterschrieb eine ähnliche Erstreckungsvereinbarung wie Egli, um den Auszug aufzuschieben. Noch einmal Weihnachten mit der ganzen Familie an der Sennheimerstrasse.