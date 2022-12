Attacke auf Velofahrende – «Sie fragte mich, ob sie ihre Zähne noch habe» Den Velo-Schläger hat sie nicht gesehen. Aber sein Opfer. Eine junge Frau schildert, wie sie der Verletzten Hilfe leistete und drei Tage später zur Erkenntnis gelangte: Aufs Velo verzichten bringt jetzt auch nichts. Sebastian Schanzer Daniel Aenishänslin

Beim Birsigviadukt hat der unbekannte Täter eine Velofahrerin niedergeschlagen. Foto: Jérôme Depierre

Am Donnerstagmorgen ist Anna* (Name geändert) erstmals wieder mit dem Velo zur Arbeit gefahren. Seit Montagabend hatte sich die junge Frau das nicht mehr getraut. Helm auf, Licht an und ständig der Blick nach hinten: Kommt da jemand angerauscht? Hat er vielleicht einen Baseballschläger in der Hand?