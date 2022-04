Alexey Furman dokumentiert den Krieg Infos einblenden

Alexey Furman in einer zerstörten Wohnung in der ukrainischen Stadt Hostomel. Foto: Andrew Kravchenko

Alexey Furman ist ein mehrfach ausgezeichneter ukrainischer Fotograf, Video-Produzent und Game Designer.

Er wurde in Kiew geboren. Seine zwei Masterabschlüsse im Bereich Journalismus erlangte er an der Taras Shevchenko National University of Kyiv und an der Universität von Missouri. Zwischen 2010 und 2015 berichtete er als Fotojournalist über die Ukraine und dokumentierte auch die Maidan-Revolution und den Krieg im Osten des Landes. Seine Bilder wurden unter anderem in der «New York Times», der «Washington Post», dem «Independent», dem «Time Magazine» und dem «Guardian» veröffentlicht. Seit 2015 fotografiert Furman zudem für die Bildagentur Getty Images.

2016 gründete er ein immersives Storytelling Studio mit und produzierte unter anderem einen Virtual-Reality-Dokumentarfilm über die Maidan-Revolution. Seit 2020 arbeitet er beim ukrainischen Spieleentwicklungs-Studio Frogwars an einem Sherlock-Holmes-Konsolen-Game.

Zurzeit ist er wieder als Kriegsfotograf unterwegs. Einblicke in seine tägliche Arbeit teilt er regelmässig über Instagram. (ahl)