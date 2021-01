Hass im Internet – Sie erklären uns Corona – das ist zu viel für manche Männer Isabella Eckerle, Emma Hodcroft und Tanja Stadler prägen die wissenschaftliche Diskussion um das Coronavirus. Dafür werden sie im Netz sexistisch und rassistisch angefeindet. Janine Hosp , Ursula Schubiger

Mathematikerin Tanja Stadler von der ETH Zürich. Foto: PD

Der Kommentator konnte nichts Gutes an der Wissenschaftlerin finden. Dauernd gebe sie Interviews, schrieb er. Dabei sitze sie doch in der Taskforce und könne sich dort einbringen. So ereiferte er sich über mehrere Zeilen und schloss mit den Worten: «Geht mir so auf die Nerven, diese Frau.»

Der Mann kommentierte einen Bericht über ETH-Professorin Tanja Stadler – die Frau, die für den Bundesrat den sogenannten R-Wert berechnet. Dieser entscheidet, ob das Land in den Lockdown geht oder nicht. Der Kommentar des Lesers indessen ist nie erschienen, er wurde von dieser Zeitung zurückgewiesen.