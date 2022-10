Ein Jahr vor den eidgenössischen Wahlen (1) – Sie engagieren sich für die urbane Region Basel Die SP stellt im Bundeshaus die grösste Nordwestschweizer Delegation – mit überschaubarem Erfolg. 2023 wird voraussichtlich ein Baselbieter Sozialdemokrat Nationalratspräsident. Thomas Dähler

Blick in den Nationalratssaal während der Herbstsession 2022: Wer neu im Rat ist, hat es nicht einfach, ein Anliegen zum Erfolg zu führen. Foto: Anthony Anex (Keystone-sda)

Mit Ausnahme von Doyen Eric Nussbaumer stellen die Nordwestschweizer Vertreterinnen und Vertreter der SP in Bern eine an Amtsjahren junge Abordnung. Für den Stand Basel-Stadt hat Eva Herzog in der kleinen Kammer vor drei Jahren Parteikollegin Anita Fetz abgelöst. Auch im Nationalrat sind Samira Marti (BL), Mustafa Atici (BS) und Sarah Wyss (BS) erst auf dem Weg, sich Gehör in der eidgenössischen Politik zu verschaffen. Einzig Eric Nussbaumer, seit 2007 im Amt, gehört als Mister Europa zur Gilde der einflussreichen Nationalratsmitglieder. Im bürgerlich dominierten Bundeshaus ist die SP aber oft auf der Verliererseite.