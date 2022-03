Syrische Kämpfer für Putin – «Sie eignen sich vor allem als Kanonenfutter» 16’000 Freiwillige aus dem Nahen Osten wollen für Moskau in der Ukraine in den Kampf ziehen – zumindest laut Kreml. Ein Syrien-Experte erklärt die Hintergründe. Dunja Ramadan

Verstärkung für Russlands Armee in der Ukraine? Kämpfer aus Syrien. Foto: Screenshot «The Telegraph»

In Reih und Glied stehen sie da, Syrer in Regierungsuniform, einige tragen das «Z»-Symbol der russischen Streitkräfte vor ihrer Brust, einige eine Waffe, andere schwenken die Flagge Russlands. Alle brüllen sie: «Mit unserer Seele, mit unserem Blut werden wir dich verteidigen, oh Bashar.» Auf riesigen Plakaten hebt Wladimir Putin die Hand zum Gruss, daneben der lächelnde Assad.

Das Video mit diesen Szenen wird seit einigen Tagen vom russischen Verteidigungsministerium verbreitet. Die Echtheit lässt sich nicht überprüfen, aber die Botschaft ist klar: Das sind nur einige der angeblich 16’000 Freiwilligen aus dem Nahen Osten, die für Russland in die Ukraine ziehen werden.

Als einer der Ersten hat Syriens Machthaber Bashar al-Assad dem Verbündeten in Moskau seine Unterstützung zugesichert, als dessen Truppen Ende Februar in die Ukraine einmarschierten. In einem Telefonat betonte Assad, dass die «laufenden Ereignisse eine Korrektur der Geschichte und eine Wiederherstellung des Gleichgewichts in der globalen Ordnung nach dem Fall der Sowjetunion» seien. Moskau habe ein Recht, sich gegen den «Expansionismus der Nato zu wehren», hiess es aus Damaskus.

Experten glauben, dass die Syrer im Häuserkampf in Kiew eingesetzt werden sollen.

Überraschend kam die Ankündigung dennoch, dass nun syrische Freiwillige an der Seite der Russen in der Ukraine kämpfen sollen. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in einer Videobotschaft 16’000 pro-ukrainische Freiwillige aus dem Ausland begrüsst, die zum Kämpfen ins Land gekommen sind. (Lesen Sie zum Thema den Artikel «Tausende Ausländer sind bereit, für die Ukraine zu sterben».)

Das «Wall Street Journal» berichtete schon Anfang März unter Berufung auf US-Regierungskreise, dass syrische Soldaten bereits in Russland seien, um sich auf einen Kampf in der Ukraine vorzubereiten, gab jedoch nicht an, wie viele Soldaten. Militärexperten glauben, dass sie vor allem im Häuserkampf in Kiew eingesetzt werden könnten, weil sie darin in Syrien Erfahrungen gesammelt haben.

Omar Abu Layla, ein Syrien-Experte, der die unabhängige Nachrichtenplattform «Deir Ezzor 24» leitet, sagt, dass die Rekrutierung in Syrien bereits vor Wochen in der östlichen Provinz Deir al-Zor begonnen habe. Er stützt seine Aussagen auf ein Informantennetzwerk vor Ort. Der studierte Arabischlehrer stammt selbst aus der Stadt, die nahe an der Grenze zum Irak liegt. Der 39-Jährige lebt seit Anfang 2015 in Deutschland. Den fiktiven Namen Abu Layla verwendet er seit 2011, um seine Sicherheit nicht zu gefährden.

Monatslohn: 200 bis 300 Dollar

Bereits Ende Februar, so berichtete er auf seinem Portal, gab es die ersten Rekrutierungsversuche. Mittlerweile sollen sich landesweit Syrer registriert haben. Gesucht werden Soldaten mit Kampferfahrung, die sich im Umgang mit russischen Waffen und Kriegsgerät auskennen, sagt Abu Layla. Sie dürften weder eine Nähe zu iranischen Milizen noch jemals Probleme mit der Assad-Regierung gehabt haben.

Registriert werden die Männer durch die russische Söldnertruppe Wagner. Die rund 3000 Mann starke Truppe ist seit 2015 mit dem Eingreifen Moskaus in den Krieg in Syrien aktiv. Die private Militärfirma ist eng mit dem russischen Geheimdienst GRU verbunden. Anders, als Putins Aussage vermitteln möchte – er sprach von Menschen, die auf «freiwilliger Basis helfen wollen» –, werden die syrischen Söldner natürlich bezahlt.

Abu Layla zufolge handelt es sich um Sechsmonatsverträge, die Gehälter schwanken zwischen 200 und 300 Dollar pro Monat. Anders als bei früheren Einsätzen von Söldnern in Libyen oder Mali könnten die Russen angesichts der westlichen Sanktionen gerade nicht mehr zahlen. «Das hört sich für uns hier wenig an, aber dort ist es viel Geld, und viele Alternativen gibt es für die Männer dort nicht.»

Es wäre nicht das erste Mal, dass syrische Söldner für Konflikte im Ausland rekrutiert werden. Die Türkei, eine weitere Einflussmacht in Syrien, rekrutierte syrische Milizionäre, um ihre eigenen Truppen etwa in Aserbeidschan oder in Libyen zu verstärken. In den vergangenen Tagen haben zudem auch Rebellen aus Syrien verkündet, in die Ukraine reisen zu wollen – um aufseiten der Ukrainer zu kämpfen.

Manche von Assads Männern, so glaubt Abu Layla, könnten auch andere Gründe haben, als kämpfen zu wollen. «Ich habe die Befürchtung, dass viele, die sich freiwillig gemeldet haben, diesen Einsatz als kostenlose All-inclusive-Reise nach Europa sehen. Die wollen sich dort absetzen, sobald sie die Gelegenheit dazu haben.»

Assads Männer, so Abu Layla, seien «an Blut gewöhnt und kampferprobt. Wir sollten die Gefahr für Europa nicht unterschätzen.» Einfach würde eine solche Flucht derzeit aber wohl nicht, an den Grenzen zur Ukraine werden weiterhin die Pässe kontrolliert. Die Männer würden den Grenzbeamten in der Slowakei und Polen sicher auffallen. Und würden die syrischen Söldner damit nicht einen Racheakt an ihrer Familie in Syrien in Kauf nehmen? «Das ist auf jeden Fall ein Risiko», sagt Abu Layla.

Kampfeinsatz in der Ukraine oder Fluchtmöglichkeit nach Europa?

Doch auch zu bleiben, ist für viele kaum eine echte Alternative. Die Aussichten in der Heimat sind düster. Und um auf andere Weise nach Europa zu flüchten, müsse man mittlerweile 10’000 bis 15’000 Dollar zahlen. «Diese Männer wissen ganz genau, dass sich die wirtschaftliche Lage der Russen durch die westlichen Sanktionen unmittelbar auf ihre eigene, bereits desaströse Lebenssituation in Syrien auswirken wird», sagt Abu Layla. «Sie werden doppelt leiden, wenn sie bleiben.»

Bereits am ersten Tag des russischen Kriegs kam die Regierung in Damaskus zu einer ausserordentlichen Kabinettssitzung zusammen. Die wichtigsten Grundnahrungsmittel werden in den nächsten Monaten rationiert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Da helfen auch die Versuche von Syriens Wirtschaftsminister Mohammed Samer Khalil wenig, die Bevölkerung mit dem Hinweis zu beruhigen, die Krim habe angeboten, Weizen nach Syrien zu exportieren.

Dass die Russen von Syrern, die in der Ukraine eingesetzt werden, wirklich profitieren werden, hält Abu Layla für fraglich. «In Syrien nennen wir die Armee von Assad die Armee der Hausschuhe. Sie eignet sich vor allem als Kanonenfutter.» Die Freiwilligen spulten immer dieselben Parolen ab, priesen Russland und Assad. «Aber sie sehen die Not in Syrien, sie leiden wie der Rest der Bevölkerung», sagt er.

Kriegsmüdigkeit in Syrien

«Ihnen fehlt die Motivation, jetzt noch einmal zu kämpfen, sie sind kriegsmüde.» Wie er darauf kommt? «Viele von ihnen stecken uns Informationen zu, obwohl wir Oppositionelle sind. Das zeigt doch: Auch sie haben die Nase voll.» (Lesen Sie zum Thema den Syrien-Artikel «Was eine Belagerung bedeutet».)

Auf ukrainischer Seite nimmt man die Hinweise auf den Einsatz der Syrer sogar als Anlass zum Hohn. Der ukrainische Präsidentenberater Olexei Arestovych sagte in einem Fernsehinterview, der Schritt sei ein Zeichen der Schwäche. «Wo ist die mächtige russische Armee, wenn sie ohne Syrer nicht auskommt? Wenn Sie wollen, dass wir auch 16’000 Syrer töten – lassen Sie sie kommen.»

Den Russen sei es egal, wenn Syrer in der Ukraine sterben, sagt Abu Layla, und der westlichen Gemeinschaft wahrscheinlich auch. «Die weinenden Augen ihrer Mütter sind braun, nicht blau wie die Augen der russischen Mütter.»

