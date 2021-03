Menschen mit Vorerkrankung – Sie bleiben ungeimpft Es gibt Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Was passiert mit ihnen, sobald der Bundesrat alle Corona-Einschränkungen aufhebt? Müssen sie im Lockdown bleiben? Janine Hosp

Je mehr Personen sich impfen lassen, desto tiefer wird das Risiko e iner Ansteckung auch für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können: In Bremen erhält eine Erzieherin eine Impfung gegen Covid-19. Foto: Hauke-Christian Dittrich) (Keystone)

Sobald in der Schweiz die impfwillige Bevölkerung geschützt ist, will der Bundesrat praktisch alle Corona-Einschränkungen aufheben, wie er letzte Woche sagte. Nur: Unter den «Impfunwilligen» sind viele Personen, die sich gern impfen lassen würden, die dies aus medizinischen Gründen aber nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen tun können.

Es sind nicht wenige: Es betrifft Menschen, die an Autoimmunkrankheiten wie Rheuma oder multipler Sklerose leiden, Schwangere, manche Allergiker oder Personen, deren Immunsystem wegen einer Tumorbehandlung oder einer Organtransplantation gezielt geschwächt wurde. Wie viele dies betrifft, ist nicht bekannt: Der Bund zählt sie zu den Impfunwilligen, die sich in seinen Szenarien auf mindestens 25 Prozent der Bevölkerung belaufen.

Hautausschläge, Atemnot, allergische Schocks

Betroffene sind verunsichert – und rufen etwa beim Beratungstelefon des AHA Allergiezentrums Schweiz an. Über 50 Anrufe gingen im Januar und Februar dazu ein, im Vorjahr waren es fünf. Die Anrufer sagen, sie hätten bereits einmal allergisch auf Medikamente oder Impfungen reagiert. Und fragen, ob sie sich noch impfen lassen können.

Bei den allermeisten Allergikern verursachen Impfungen gegen Covid-19 keine Probleme – aber eben nicht bei allen. Manche bekommen nach einigen Tagen Hautausschläge; diese sind unangenehm, aber nicht gefährlich, und erlauben meist eine zweite Impfung. Es kommt aber, wenn auch selten, vor, dass Patienten auf einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren, mit Atemnot etwa oder mit allergischen Schocks, die lebensgefährlich sein können. Sie haben zurzeit nicht die Möglichkeit, auf einen anderen Impfstoff ausweichen, da die beiden aktuell zugelassenen ähnliche Bestandteile enthalten.

Werden sich jene, die gegen einen Inhaltstoff allergisch sind, impfen lassen können? «Nur mit grösster Vorsicht», sagt Peter Schmid-Grendelmeier, Leiter der Allergiestation des Zürcher Universitätsspitals. Er empfiehlt Betroffenen, sich erst testen zu lassen und abzuklären, ob sie tatsächlich auf Inhaltsstoffe allergisch sind. Falls ja, sollen sie auf einen anderen Impfstoff ausweichen, der in absehbarer Zeit zugelassen werden könnte.

Wenn jemand nachweislich auf einen Inhaltsstoff allergisch ist und sich wegen einer Vorerkrankung dringend impfen lassen muss, kann er dies in einem spezialisierten Zentrum tun. Dort bekommen Patienten Medikamente, welche allergische Reaktionen unterdrücken, und es werden Vorkehrungen für den Fall getroffen, dass sie dennoch allergisch reagieren.

Schwacher Schutz, wenig Antikörper

Personen hingegen, die an einer Autoimmunkrankheit wie rheumatoider Arthritis oder multipler Sklerose leiden, müssen weniger eine allergische Reaktion auf den Impfstoff befürchten, sondern dass er nicht so gut wirkt wie bei anderen Personen. Dies, weil sie Medikamente einnehmen, die das Immunsystem schwächen. «Diese Patienten sprechen weniger auf eine Impfung an, und wenn sie bereits an Covid erkrankt sind, haben sie nach drei Monaten auch weniger Antikörper», sagt Axel Finckh, leitender Rheumatologe am Genfer Universitätsspital.

Der Rheumatologe empfiehlt ihnen, mit ihrem Arzt zu besprechen, ob sie diese Medikamente für eine gewisse Zeit absetzen können, um sich impfen zu lassen – mit den entsprechenden Folgen. Aber: «Eine schwache Immunantwort ist immer noch besser als keine», sagt er. Zwei Gruppen empfiehlt der Arzt, sich gar nicht impfen zu lassen:

jenen, die bestimmte Medikamente eingenommen haben, die eine Impfung wirkungslos machen.

jenen, die hohe Dosen von Cortison benötigen, weil ihre Krankheit gerade in einer aktiven Phase ist.

Manche Patienten indessen befürchten, dass eine Impfung einen Krankheitsschub auslöst. Der Rheumatologe schliesst dies nicht aus, weiss aber von keinem solchen Fall. «Und wenn das geschähe, könnten wir die Folgen immer noch besser behandeln als jene einer schweren Covid-Infektion.» Mittlerweile ist die Hälfte der Rheumapatienten am Genfer Spital geimpft, und es sind keine unerwarteten Nebenwirkungen aufgetreten.

«Ich bin erstaunt, dass man angesichts der vielen Toten noch so viel über die Risiken der Impfung spricht.» Neuroimmunologe Roland Martin

Letztlich muss jede Person für sich abwägen, was für sie angesichts ihres Alters und allfälliger Vorerkrankungen schwerere Folgen hätte – eine Impfung oder eine Covid-Infektion, wie Roland Martin sagt, Professor für Neurologie und Neuroimmunologie an der Universität Zürich. Da sich aber nur bei einer verschwindend kleinen Zahl Geimpfter ernsthafte Nebenwirkungen zeigten, spreche bei den meisten alles für eine Impfung. «Ich bin erstaunt, dass man angesichts der vielen Toten noch so viel über die Risiken der Impfung spricht. Wir empfehlen fast uneingeschränkt, sich impfen zu lassen», sagt Martin.

Impfstoffe wie auch das Virus sind aber noch immer neu, und jeder Geimpfte reagiert anders – wie, lässt sich nicht vorhersagen. Personen mit Vorerkrankungen empfiehlt der Arzt, die Risiken einer Impfung mit einem Spezialisten zu besprechen und sich im Spital impfen zu lassen.

Und was ist mit all jenen Personen, die zum Schluss kommen, dass für sie eine Infektion mit Covid das kleinere Übel ist? Oder denjenigen, die die Impfung nur schwach schützt? Müssen sie lebenslänglich im Lockdown bleiben? «Covid wird nicht mehr verschwinden», sagt Roland Martin. Für Ungeimpfte werde das Risiko, sich zu infizieren und auch schwer zu erkranken, fortbestehen. Aber immerhin: Je mehr Personen sich impfen lassen, desto tiefer wird dieses Risiko sein.

Fehler gefunden?Jetzt melden.