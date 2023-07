Finnische Finanzministerin – Sie bezeichnet verschleierte Musliminnen als «schwarze Säcke» In Finnland sind erneut Hetztexte von Finanzministerin Riikka Purra aufgetaucht. Ein Vertrauensvotum soll es trotzdem erst einmal nicht geben. Alex Rühle aus Stockholm

Finnlands Finanzministerin Riikka Purra hatte zunächst erklärt, dass sie sich für gar nichts rechtfertigen müsse. Erst nach Tagen entschuldigte sie sich. Foto: AFP

Die finnische Regierungskrise hält das Land dermassen in Atem, dass ein britischer Journalistenkollege kürzlich witzelte, er überlege, einen Liveblog freizuschalten, so dramatisch wie die Situation vor sich hin eskaliere. Darum zunächst ein Update aus den vergangenen Tagen: Alle fünf Oppositionsparteien haben am Freitag vergangener Woche gefordert, das Parlament aus der Sommerpause zu holen, um über die «nationale und internationale Kritik am Vorgehen der Regierung» zu debattieren. Einige der Parteien wollten ein Vertrauensvotum gegen Riikka Purra, die Vorsitzende der rechtspopulistischen «Wahren Finnen», initiieren.