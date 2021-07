Wimbledon-Champion Ash Barty – Sie beweist, dass sich der Mut zu Sabbaticals auszahlt Mit 15 gewann sie das Juniorenturnier in Wimbledon, mit 25 bei den Grossen: Die Australierin Ashleigh Barty nahm dorthin viele Umwege – es lohnte sich. Simon Graf

Was für eine Freude: Ashleigh Barty küsst die Silberschale zärtlich. Foto: Peter Nicholls (AFP)

Als sich Ashleigh Barty im März von ihren Liebsten verabschiedete, um nach Miami zu fliegen, kullerten Tränen ihre Wangen herab. Erstmals nach über einem Jahr verreiste sie ins Ausland – und sie wusste: Bis September würde sie Australien nicht mehr sehen. Denn wegen der strikten Covid-Regeln in ihrer Heimat, die ja nicht um die Ecke liegt, kann sie nicht einmal kurz zurück. Sonst hätte sie in Quarantäne gemusst, und das wäre mitten in der Saison nicht ideal gewesen, um ihre Form zu konservieren.

Das perfekte Drehbuch

An diesem Finalsamstag in Wimbledon flossen erneut die Tränen bei Barty: Tränen des Glücks. Die 25-Jährige schlug Karolina Pliskova (WTA 13) in einem wechselhaften Final in drei Sätzen (6:3, 6:7, 6:3) und sicherte sich ihren zweiten Grand-Slam-Titel nach dem French Open 2019. Das Drehbuch war perfekt: 50 Jahre nach dem Wimbledon-Sieg ihrer Landsfrau Evonne Goolagong, die wie sie indigene Wurzeln hat. Als Hommage an Goolagong trug die Weltranglistenerste im All England Club ein langes Kleid mit Rocksaum wie die Siegerin von 1971.