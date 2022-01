Die jüngste oberste Baslerin – Sie besticht und verärgert mit ihrer Offenheit Die Klimapolitikerin Jo Vergeat (27) ist am Mittwoch zur jüngsten Basler Grossratspräsidentin der Geschichte gewählt worden. Sie hat einen einzigartigen Stil, mit dem sie einige vor den Kopf stösst, der sie aber auch ungemein fassbar macht. Katrin Hauser

Die grüne Politikerin wird mit 27 Jahren die höchste politische Position im Kanton bekleiden. So jung hat das noch nie jemand geschafft. Foto: Nicole Pont

In den Anfängen ihrer politischen Karriere ist Jo Vergeat etwas passiert, was viele junge Menschen dazu bewogen hätte, aufzugeben. Sie war im Restaurant Harmonie zu Gast auf einem Podium, das mehr einem Stammtisch ähnelte. Im Publikum sassen mehrere SVP-Politiker, die während des Gesprächs reinriefen. Man hat sich auf die junge, grüne Politikerin eingeschossen, ihr die Worte im Mund umgedreht. Insbesondere der damalige Nationalratsanwärter Pascal Brenneisen habe sich ihr gegenüber unmöglich verhalten, heisst es heute gar aus der SVP selbst. Irgendwann wird es Vergeat zu viel. Sie bricht in Tränen aus – mitten in der Podiumsdiskussion, vor allen Leuten. «Es ist das Schlimmste, was in diesem Moment passieren konnte. Ich habe die Kontrolle über die Situation verloren», sagt sie.