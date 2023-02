«End Fossil Basel» – Sie besetzen eine Basler Schule – und werden willkommen geheissen Rund 50 Schülerinnen und Schüler nehmen an der Aktion im Namen des Klimaschutzes teil. Die Normalität sollte gestört werden. Doch von Unruhe ist kaum was zu spüren. Andrea Schuhmacher

Die Schülerinnen und Schüler vor dem Gymnasium am Münsterplatz, das sie besetzen wollen. Foto: Dominik Plüss

Kurz vor 10 Uhr am ersten Freitag im Februar stehen rund 50 Schülerinnen und Schüler vor den Toren des Gymnasiums am Münsterplatz (GM) in Basel. Sie sind gekommen, um die Schule zu besetzen. «End Fossil Basel» nennt sich die Gruppe. Dabei sind Jugendliche aus den beiden Basel, die mit der Aktion das Ende der fossilen Industrie fordern.