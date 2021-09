Erkrankte Kosovo-Schweizer – Sie bereuen – und wollen zurück Die Intensivstationen in Kosovo sind belegt mit Corona-Patienten aus der Diaspora, auch aus der Schweiz. Zum Beispiel Blerim K. aus der Waadt. Er sagt: Lasst euch bitte impfen! Yann Cherix , Enver Robelli

Er glaubte, das Virus könne ihm nichts anhaben – jetzt liegt Blerim K. (Name geändert) in Pristina im Spital. Foto: Arta Berisha

Der Parkplatz des Universitätsspitals von Pristina ist international. Die Autos haben Kennzeichen aus Deutschland, Schweden und Grossbritannien. Und viele sind aus der Schweiz. Thurgauer Wappen, Waadtländer, Zürcher und Berner Farben in Kosovos Hauptstadt.

Es sind die Diaspora-Albaner die hier parkiert haben und auf die Menschen warten, die drinnen liegen: alle schwer krank, einige schweben in Lebensgefahr. Es handelt sich dabei grösstenteils um Angehörige, die an Covid erkrankt sind. Viele von ihnen sind vergleichsweise jung.

Zimmer Nummer zehn, Abteilung B des Universitätsspitals. Hier liegt Blerim K. (Name geändert) aus dem Kanton Waadt. Der 37-jährige Inhaber einer Baufirma war Mitte August in Kosovo angekommen, hatte sich sofort unwohl gefühlt. K., nicht geimpft, hatte sich offenbar noch in der Schweiz angesteckt, bei einem Arbeitskollegen.