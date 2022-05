Care-Arbeit im Baselbiet – Sie beleuchten die unsichtbare Seite Liestals Sorgearbeit ist überall und wird dennoch wenig geschätzt. Ein neuer Rundgang zeigt Schicksale und Herausforderungen der Arbeiterinnen und Arbeiter im Baselbieter Hauptort in früheren Zeiten und heute. Isabelle Thommen

Sophie Bürgi (links) und Tamara Suter schildern dem Publikum die bewegte Geschichte der Statue «Volk und Staat» vor dem Liestaler Gleichstellungsbüro. Foto: Nicole Pont

16 Milliarden Stunden Arbeit werden jährlich in der Schweiz geleistet. Mehr als die Hälfte davon wird nicht bezahlt – es handelt sich dabei um sogenannte Care- oder Sorgearbeit. Darunter fallen etwa die Kinderbetreuung, familiäre Altenpflege oder Haushaltsarbeit. Umgerechnet hätten all diese Tätigkeiten in der Schweiz jährlich einen Wert von 80 Milliarden Franken. Rund zwei Drittel davon wird von Frauen geleistet.