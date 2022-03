Repression auf Kuba – Sie akzeptiert nur das Urteil Gottes Die kubanische Aktivistin Angélica Garrido ist wegen eines «Attentats gegen die Staatsgewalt» verurteilt worden. Sie ist eine von vielen. Sandro Benini

Angélica Garrido beteuert vergeblich, sie sei unschuldig. Foto: Twitter

Die kubanische Polizei und die Staatsanwaltschaft behaupten, Angélica Garrido habe sich des «Aufruhrs» schuldig gemacht und bei ihrer Verhaftung Polizisten angegriffen. Sie selber schreibt in einem Brief aus dem Gefängnis: «Nie habe ich meine Hand gegen sie erhoben. Sie sind es, die hier an meiner Stelle einsitzen sollten, sie haben falsch und willkürlich gehandelt.»