Sicherheit geht vor – Ausgerechnet am Familientag sind Kinderwagen verboten Mit Familientagen wollen Basler Kultureinrichtungen den Nachwuchs anlocken. Sicherheitsbedenken führen derweil zu einem strengen Regelwerk, wie das Beispiel Kunstmuseum zeigt. Mélanie Honegger

Im Kunstmuseum bleibt nicht nur das Kindervelo, sondern auch der Babywagen besser draussen. Foto: Simon Baur

Die Ankündigung sprühte vor Euphorie. Ein «grosser Parcours für Kinder und Familien» sollte der Familientag im Kunstmuseum Basel sein, so das einstige Versprechen der Institution. An diesem einen Tag im Jahr also will die Institution besonders kinderfreundlich sein. Sie bietet Bastelworkshops, eine Krabbelzone und Bücherecken an. Eigentlich ein tolles Angebot – wären da nicht die Vorgaben, an die sich Eltern und Kinder halten müssen.