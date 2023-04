Ist Yann Sommer zu klein? – «Sich auf die Körpergrösse zu versteifen, ist Unfug» Die Kritik an Yann Sommer mag kaum enden. Nun verteidigt ihn Mexikos Torhüterlegende Jorge Campos, selbst 1,75 Meter gross. Er sagt: Nicht Sommer ist das Problem – sondern dessen Mitspieler. Javier Cáceres

«Sie werden mich immer an der Seite der kleineren Torhüter finden»: Der frühere mexikanische Nationalgoalie Jorge Campos ist 1,75 Meter gross. Foto: Bongarts/Getty Images

Yann Sommer weht in München ein immer steiferer Wind entgegen. Wegen einiger Unsicherheiten dient der Schweizer Nationalgoalie bereits als Symbol für die Krise des FC Bayern, für den Sommer seit der Winterpause spielt. Geholt worden war er wegen einer Verletzung von Stammkeeper Manuel Neuer, der jedoch auf dem Weg zur Besserung ist – und auf die neue Saison hin als Nummer 1 zurück sein dürfte. Dementsprechend meldet das Fachblatt «Kicker» am Freitag: «Der Abschied Sommers nach nur sechs Monaten wäre keine Überraschung.»

Sommer wird vor allem seine Körpergrösse als Nachteil im Duell mit Neuer um den Platz im Bayern-Tor ausgelegt. Der 34-Jährige ist mit 1,83 m eher klein gewachsen für einen Torhüter. Neuer (37) ist zehn Zentimeter grösser.

Einer, der diese Kritik einordnen kann, ist Jorge Campos. Der Mexikaner war in den 90er-Jahren einer der prominentesten Fussballer seines Landes und bekannt für seine Extravaganz, als gelernter Goalie gerne mal im Feld zu spielen. So erzielte er zu Beginn seiner Profikarriere 38 Treffer als Stürmer für die Pumas aus Mexiko-Stadt. Geradezu berüchtigt ist Campos für seine Vorliebe für schreiend bunte Torhüterklamotten, die er selbst designte. Und er war für einen Goalie nicht besonders hoch gewachsen.

In Deutschland tobt eine Debatte über die Körpergrösse von Yann Sommer. Da dachten wir, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, an Sie! Tun Sie nicht. Ich bin ja wirklich nicht gross gewachsen.

In diversen Presseberichten und auch in der Wikipedia steht, Ihre Körpergrösse belaufe sich auf 1,68 Meter. Stimmt das überhaupt? Nein. Das sind Fake News! Ich bin ein chaparro, wie man hier in Mexiko sagt (klein gewachsen, die Red.). Aber so sehr nun auch wieder nicht. Meine offizielle Körpergrösse wurde mal mit 1,75 Meter bemessen. Um genau zu sein: mit 1,7499 Meter! Aber dafür bin ich auch nur im Vergleich zu europäischen Torhütern klein. In Europa musste ein Goalie ja immer mindestens 1,80 Meter gross sein.

Aber Sie mussten auch in Mexiko gegen Vorurteile ankämpfen? Ja. Vor allem zu Beginn meiner Karriere. Ich hatte Trainer, die skeptisch waren. Ich habe denen immer gesagt: Es geht nicht darum, wie gross ich bin, sondern darum, dass mein Team kein Tor kassiert! Wir sind hier doch nicht beim Basketball!

«Ich wurde in Acapulco geboren, direkt an der mexikanischen Pazifikküste. Ich habe meine Sprungkraft am Meeresstrand verbessert.» Jorge Campos

Können Sie sich an ein Tor erinnern, von dem Sie im Nachhinein sagen würden: Wäre ich zehn, fünfzehn Zentimeter grösser gewesen, hätte ich den Ball gehabt? Niemals. Fehler gemacht und analysiert? Das habe ich, ja. Aber nicht auf der Grundlage, ob ich zu chaparro bin, oder zu jung, oder zu alt, oder was sonst? Nein. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, habe ich ihn eingestanden. Punkt.

Wie definieren Sie denn «Fehler» bei einem Goalie? Bei uns in Mexiko sagt man, dass der Torhüter dazu da ist, das Tor klein zu machen: «achicar la portería». Die Körpergrösse des Torhüters ist da überhaupt nicht fundamental. Man muss richtig «fielden» können.

Verzeihung: «fielden»? Ja, das ist ein Begriff, der aus dem Baseball stammt, ein Sport, der in Mexiko auch populär ist. Im Kern geht es darum, dass man die Flugkurve des Balles richtig berechnen und ihn dann fangen muss. Auf einen Fussballtorhüter bezogen heisst das auch, dass er anhand der Strafraumlinien genau weiss, wo er idealerweise stehen muss. Bei einem kleineren Goalie kommt es vor allem auf die Sprungkraft an.

Unfaire Kritik an Yann Sommer? Wegen einiger Unsicherheiten dient der Schweizer als Symbol für die aktuellen Krise von Bayern München. Foto: Ronald Wittek (EPA/Keystone)

Wie haben Sie die trainiert? Ich hatte Glück: Ich wurde in Acapulco geboren, direkt an der mexikanischen Pazifikküste. Ich habe meine Sprungkraft am Meeresstrand verbessert.

Okay, Meeresstrand ist bei einem Schweizer wie Sommer natürlich eher kompliziert. Aber wenn wir zum Beispiel über das Führungstor von Rodri im Champions-League-Spiel gegen Manchester City sprechen können, über dessen Fernschuss mit seinem schwächeren linken Fuss in den Winkel: Können Sie verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, die Körpergrösse von Sommer war entscheidend? Gegenfrage: Haben Sie sich mal angeschaut, wer da alles nicht hingegangen ist? Wie Musiala nicht richtig hingeht, wie Kimmich sich wegdreht? Rodri hätte nie zum Schuss kommen dürfen! Aber es ist halt einfacher, sich über die Körpergrösse vom Torwart zu unterhalten...

Eine Kameraeinstellung legt den Gedanken allerdings nahe. Sommer steht richtig und fliegt gut. Aber an den Ball kommt er nicht heran. Dafür gibt es auch weitere Beispiele aus der Bundesliga. Trotzdem: Sich auf die Körpergrösse zu versteifen, ist Unfug. Der Gedanke, auf dem das fusst, ist einfach falsch. Konzeptionell gibt es keine «unhaltbaren» Bälle. Wenn man richtig steht, kann man jeden Schuss parieren. Und ich sage Ihnen: Die Grössenunterschiede werden immer unwichtiger werden. Der Fussball ist einer Revolution unterworfen. In zehn, fünfzehn Jahren wird es keine Torhüter mehr geben, die nur noch unter der Querlatte stehen und auf der Linie gut sind.

Was macht Sie da so sicher? Der Goalie mutiert doch längst zum Libero. Er muss den Strafraum kontrollieren, den Verteidigern den Rücken freihalten. Er muss den Ball mit dem Fuss spielen können ...

So wie Yann Sommer! Oder wie ich früher, oder zu meiner Zeit René Higuita. Sie erinnern sich doch noch an ihn?

An den kolumbianischen Torhüter, der «El Loco» genannt wurde? Wie könnte man ihn vergessen? Was wurden wir dafür kritisiert, wenn wir den Strafraum verliessen! Wir waren vor 30 Jahren die Zukunft! Viele gross gewachsene Torhüter wissen gar nicht, wie man die Linie verlässt. Ich will ja keine Namen nennen, aber was nützt dir eine Körpergrösse von zwei Metern, wenn du den Strafraum nicht beherrschst oder den Ball nicht geradeaus treten kannst? Und das ist doch bei den meisten der Fall! Manuel Neuer und Thibaut Courtois sind doch Ausnahmen! Ganz ehrlich, dass man diesen chavo (spanisch für Kerl, die Red.) kritisiert, weil er zu klein ist...

Sie waren auch Stürmer. Und da sagte niemand, ich wäre zu klein. Zwei Jahre lang habe ich als Stürmer gespielt!

Und mussten zurück ins Tor, weil Sie da besser waren? Viele sagen: Ich war besser als Stürmer. (lacht) Der Goalie hatte sich verletzt, der Ersatzkeeper auch, da hat der Trainer gesagt: Wir brauchen dich da hinten! Ich wurde einer der besten Torhüter der Welt, spielte bei zwei Weltmeisterschaften für Mexiko. Und ich sage Ihnen noch was, schreiben Sie das: Sie werden mich immer an der Seite der kleineren Torhüter finden. Ich werde sie immer verteidigen. Weil die kleinen Torhüter aggressiver sind! Mutiger! Weil sie immer nach vorn gehen! Und mehr nachdenken!

